봄멍게·생쭈꾸미·봄나물·딸기 등 풍성 880원 삼겹살·갤럭시 S26 사전예약도

이마트가 26일부터 오는 3월 11일까지 ‘고래잇 페스타’ 봄맞이 할인 대장정에 돌입한다.

1주차(26일~3월 4일) 행사에선 봄 제철 수산물을 신세계포인트 적립 시 최대 50% 할인한다. 남해안 봄멍게(150g) 5980원, 생 주꾸미(100g) 4788원, 생 갑오징어(100g) 2388원 등이다. 러시아 대게(100g)는 28일 단 하루 3980원에 8톤을 한정 판매한다. 청도 미나리는 4886원(30% 할인)에, 봄나물 7종은 2000원 할인 혜택을 제공한다.

3월 3일 ‘삼겹살 데이’를 앞두고 삼겹살/목심은 760톤 확보했다. 탄탄포크 삼겹살/목심(100g) 880원, 겉바속촉 네모 삼겹살(100g) 1080원, 냉동 대패 삼겹살(2㎏) 1만7580원 등이다. 국내산 냉장 삼겹살/목심(100g)은 28일부터 3월 3일까지 행사카드 전액결제 시 50% 할인한다.

국산 딸기 전품목은 신세계포인트 적립 시 3000원 추가 할인한다. 샤크 에보파워 시스템 부스트는 39만9000원(20만원 할인), 쿠쿠 3인용 IH 밥솥은 19만8000원(10만원 할인)이다. 주류는 와인 3병 골라담기 2만5000원, 캔와인 3캔 9900원, 1792 풀프루프(750㎖) 9만9800원(6만원 할인, 1000병 한정)이다.

갤럭시 S26 사전예약 단독 혜택도 준비했다. 26일부터 3월 5일까지다. 삼성 모바일 점포에서 구매하면 행사카드 할인, 이마티콘·e머니 적립 등 혜택을 제공한다. 더블 스토리지, 삼성 포인트, 액세서리 할인쿠폰은 덤이다.

2주차(3월 5일~11일)에는 봄 참외, 갈치, 오징어, 고등어 등 신선식품 할인과 e머니 더블적립을 진행한다.

이마트 정양오 전략마케팅본부장은 “고래잇 페스타에서만 경험할 수 있는 차별화된 혜택을 준비한 만큼 많은 고객이 합리적인 가격으로 쇼핑을 즐길 수 있을 것”이라고 말했다.