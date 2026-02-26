구리시, ‘2026년 K-브랜드 어워즈’ 미래스마트도시 부문수상

[헤럴드경제=박준환 기자]구리시(시장 백경현)가 지난 25일 더 플라자 호텔 서울에서 열린 ‘2026년 K-브랜드 어워즈’에서 미래스마트도시 부문을 수상했다.

‘2026년 K-브랜드 어워즈’는 대한민국 대표 브랜드의 우수성을 알리고 응원하기 위해 TV조선이 주관하고 재정경제부, 행정안전부 등이 후원하는 시상식이다.

구리시는 ‘시민의 일상이 곧 도시 경쟁력’이라는 도시 철학을 바탕으로 교통·안전·환경·행정 등 시민이 매일 체감하는 영역에 스마트 기술을 자연스럽게 접목한 점에서 높은 평가를 받아 ‘미래스마트도시’ 분야에 선정됐다.

시는 데이터 기반 행정과 디지털 전환을 통해 도시 운영의 효율성을 높이는 동시에 사람 중심의 따뜻한 스마트도시를 지향해 왔다. 특히 최근 몇 년간 스마트도시 전략을 도시 전반으로 확장하며 구체적인 성과를 이어왔다.

2023년에는 국토교통부의 스마트시티 조성사업에 공모하여 스마트 방범초소, 스마트 안심트리, 안전 가로등 및 CCTV 교체, 음식물 쓰레기 저감장치 설치 등을 스마트시티 통합플렛폼으로 연계 구축해 스마트 도시로서의 기반을 마련했으며, 2024년에는 어르신 수면 관리 서비스를 포함한 스마트도시 리빙랩 솔루션 시범 사업을 추진해 시민 체감형 서비스를 확대했다.

또한 갈매수질복원센터 AI 기반 지능화 시스템 구축, 온 가족 스마트 헬스케어 사업, 스마트 방역사업, 양방향 문자 시스템 확대 운영 등 생활 밀착형 스마트 행정을 단계적으로 구현해 왔다.

시는 2026년 2월 구리역 스마트환승센터 준공과 구리토평2 공공주택지구 지정 고시를 통한 스마트 그린시티 구현 등 굵직한 도시 프로젝트를 추진하며, 스마트 기술과 도시 기반을 연계한 미래형 생활 도시 기반을 지속적으로 확장해 나갈 계획이다.

백경현 구리시장은 “스마트도시는 기술이 앞서는 도시가 아니라 시민의 하루가 더 편리해지는 도시”라며 “이번 수상을 계기로 시민의 일상에서 신뢰받는 스마트도시 구리시를 더욱 단단히 완성해 나가겠다”고 말했다.