[헤럴드경제=김성훈 기자] 그룹 신화의 멤버 김동완(47)이 최근 성매매를 합법화해야 한다는 취지의 글을 써 논란이 된 것과 관련해 “지나치게 걱정하지 마시라”며 “하고 싶은 말을 한 거고, 기자님들은 할 일을 하고 계신 것뿐”이라고 했다.

김동완은 24일 SNS 스레드에 “어제 오늘 부쩍 어르신들, 선배님들 연락이 많이 와서 남긴다”며 이 같이 밝혔다.

김동완은 지난 17일 스레드에 성매매를 합법화해야 한다는 취지의 주장을 했다. 그는 “유흥가를 없애려다 전국이 유흥가가 되고 있다”며 “교회 앞에, 학교 앞에, 파출소 앞에 있는 유흥가를 보며 의문을 가질 수밖에 없다”고 했다. 이어 “(성매매를) 인정하고 관리해야 한다”며 “1인 가정이 늘어나는 현실을 방치한 이상 덮어두면 그만이지라는 논리로 넘어가선 안된다”고 덧붙였다.

그의 주장에 누리꾼이 의문을 제기하자, 김동완은 댓글을 통해 “합법화해야 한다고 보는 이유는 돈을 주지 않고는 못하는 사람들도 있다”며 “질병 관리 차원에서도 그렇다”고도 했다.

이후 논란이 일자 김동완은 스레드를 닫았다가 20일 다시 열어 부연했다. 그는 “제가 우려하는 건 미성년자 유입, 질병 관리 부재, 그리고 불법 구조 속 착취”라며 “보호와 관리 없이 현실을 외면하는 태도는 도덕을 말하면서도 책임을 회피하는 것일 수 있다고 본다”고 설명했다.