[헤럴드경제(샌프란시스코)=박혜림 기자] 삼성전자가 ‘에이전틱 AI’(Agentic AI) 스마트폰 시대의 포문을 열었다. 차세대 전략 스마트폰인 갤럭시S26 시리즈를 마침내 선보이며 경쟁사인 애플도 하지 못한 에이전틱 AI 스마트폰의 기준을 제시한 것이다.

갤럭시S26 시리즈는 삼성전자가 2024년 첫 AI 폰을 출시한 이후 3년 만에 도달한 사용성 혁신의 결정체다. 삼성전자는 기기가 스스로 판단하고 행동하는 3세대 AI 폰을 앞세워 글로벌 스마트폰 시장의 패러다임 전환을 주도한다는 전략이다. 갤럭시S24 시리즈 출시 당시 2억대, 갤럭시S25 출시 당시 4억대였던 갤럭시 AI폰 보급 대수를 올해 8억대까지 확대해 ‘AI 대중화’의 정점을 찍는다.

삼성전자는 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 ‘갤럭시 언팩 2026’(Galaxy Unpacked 2026) 행사를 열고 갤럭시 S26 시리즈를 전격 공개했다.

노태문 삼성전자 사장(DX부문장)은 “삼성전자는 더 많은 사람들이 일상에서 AI의 유용함을 느낄 수 있도록 모바일 경험을 발전시키며 AI 경험의 대중화를 선도해 왔다”며 “갤럭시 S26 시리즈는 강력한 하드웨어를 기반으로 누구나 쉽고 직관적으로 AI를 사용할 수 있는 제품”이라고 강조했다.

갤럭시S26 시리즈는 다음달 11일부터 전 세계 시장에 순차 출시된다. 국내 사전 판매는 오는 27일부터 3월5일까지 진행된다.

81%가 유용성 인정했지만 85%는 “어렵다”… 해답은 ‘에이전틱 AI’

삼성전자에 따르면 AI 스마트폰 사용자의 81%는 AI의 실생활 유용성을 인정하고 있다. 그럼에도 불구하고 85%의 사용자는 여전히 AI 사용법에 어려움을 느끼고 있는 것이 현실이다. 삼성전자 갤럭시S26시리즈는 사용자의 요청에 응답하는 것을 넘어, 사용자의 맥락과 의도를 파악해 능동적으로 반응하는 것이 특징이다.

가장 대표적인 기능이 ‘나우 넛지’(Now Nudge)다. 사용자가 사진 공유 요청 메시지를 받으면 AI가 맥락을 이해해 사진첩에서 관련 이미지를 검색, 팝업 형태로 즉시 제안한다. 또 “회의 괜찮으세요?”라는 메시지에 대응해 캘린더 일정을 확인하고 중복 여부를 먼저 알려주는 등 사용자의 번거로움을 최소화한다.

사용자의 데이터를 기반으로 맞춤형 브리핑을 제공하는 ‘나우 브리프’(Now Brief) 기능도 한층 더 향상됐다. 예컨대 사용자의 일정에 기반해서 잊고 있던 일정까지 리마인드 해준다.

여러 앱을 넘나들며 지시를 수행하는 ‘오토메이티드 앱 액션’(Automated App Action)도 최초로 적용했다. 갤럭시S26에 택시 예약을 요청하면 사용자 대신 자동으로 택시를 호출하고 사용자는 확인 버튼만 누르면 택시 호출이 마무리된다.

삼성전자는 더욱 직관적인 에이전트 AI 경험을 지원하기 위해 기존 구글의 제미나이 뿐 아니라 퍼플렉시티도 새롭게 탑재했다. 삼성전자 빅스비(Bixby)도 더욱 강력한 대화형 디바이스 에이전트로 업그레이드 해, 자연어 기반 대화가 가능해졌다.

스마트폰 최초 ‘프라이버시 디스플레이’ 탑재…출고가도 ‘껑충’

삼성전자는 갤럭시S26 시리즈의 보안 및 하드웨어 성능에도 공력을 기울였다. 갤럭시S26 울트라에 스마트폰 최초로 ‘프라이버시 디스플레이’를 적용했다.

프라이버시 디스플레이는 하드웨어와 소프트웨어의 정교한 결합으로 구현된 보안 혁신이다. 디스플레이 픽셀의 빛 확산 방식을 제어해 측면 시야각을 차단하는 원리로, 옆자리에서는 화면 내용을 거의 볼 수 없게 만든다. 사용자는 PIN 번호 입력 시점은 물론 특정 앱 실행이나 알림 팝업에만 기능을 적용하도록 세밀하게 설정할 수 있다. 픽셀 바이 픽셀 제어를 통해 정면 사용자의 시청 경험과 화질에는 영향을 주지 않으면서 사생활 노출 우려를 원천 차단했다.

삼성전자는 갤럭시S26 울트라의 강력한 AI 성능을 뒷받침하기 위해 ‘갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트 5세대’를 적용했다. 스냅드래곤 8 엘리트 5세대는 NPU 성능이 전작 대비 39% 향상돼 고도의 AI 연산을 지연 없이 처리한다. CPU와 GPU 성능도 각각 최대 19%, 24% 높아졌고 방열 성능도 20% 강화됐다.

카메라는 조리개를 넓힌 2억 화소 광각 렌즈와 10배 망원 카메라를 탑재해 저조도 환경에서도 선명한 촬영을 지원한다. 여기에 mDNIe 화질 엔진과 프로스케일러 솔루션을 결합해 압도적인 시각 경험을 제공하며 역대 가장 강력한 하드웨어 성능을 완성했다.

혁신 기술의 집약에도 불구하고 칩플레이션에 따른 가격 인상은 피하지 못했다. 갤럭시S26 시리즈의 출고가는 256GB 제품의 경우 전작 대비 9만9000원, 512GB 제품은 20만9000원 인상됐다.

갤럭시S26 울트라 모델 기준 256GB는 179만7400원, 512GB는 205만400원이다. 갤럭시S 시리즈 중 512GB 모델이 200만원 선을 넘긴 것은 이번이 처음이다. 기본 모델인 갤럭시S26은 125만4000원(256GB)부터 시작한다.