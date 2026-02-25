정부 승인 금융지원 패키지 관련 산은 등 채권금융기관 회의 개최

[헤럴드경제=김은희 기자] 한국산업은행은 25일 석유화학산업 사업재편 1호 프로젝트인 HD현대케미칼과 롯데케미칼 대산공장의 통합 계획을 논의하기 위해 채권금융기관 회의를 열었다고 밝혔다.

이날 회의는 양사의 사업재편계획에 대해 외부전문기관이 실사한 결과를 바탕으로 계획의 타당성을 검토하고 이를 이행하기 위해 필요한 금융지원 방안을 마련하기 위해 개최됐다.

채권단은 회의에서 정부가 발표한 지원 패키지를 바탕으로 세부 실행방안을 마련한다.

앞서 산업통상부는 이날 열린 산업경제장관회의에서 대산 1호 프로젝트 승인 관련 내용을 보고하고 관계 부처 합동으로 마련한 정부 지원 방안을 의결했다. 금융지원은 총 2조원 규모로 은행 등 채권기관이 공동으로 채무 상환 유예, 신규 자금 공급, 영구채 전환 등을 지원하는 것을 골자로 한다.

금융지원 방안을 세부적으로 보면 HD현대케미칼에 지원되는 신규자금 1조원 중 사업재편 투자자금 4300억원은 산은이 전담한다. 그 외 운영성자금은 산은을 제외한 협약은행이 분담해 공동 지원한다.

이와 함께 통합 HD현대케미칼의 기존 대출 중 1조원을 영구채로 전환할 예정인데 이는 협약금융기관이 채권액 비율로 차등해 분담한다.

롯데케미칼에 대해서는 여수 석유화학단지 사업재편계획 수립 상황 등을 고려해 추가적인 금융지원 방안을 검토할 예정이다.

산은은 이날 회의 이후 각 사별로 구성된 자율협의회 앞으로 금융지원방안에 대한 제2차 안건을 부의할 계획이다. 이는 총 채권액 기준 4분의 3 이상 동의 시 가결된다.

산은은 “이번 사업재편계획은 정부, 업계, 금융권이 합심해 국내 주력산업을 선제적으로 구조 개편하는 첫 사례”라고 설명했다.

산은은 앞서 실사 과정에서 양사의 사업재편계획이 정부의 산업 구조개편 방향성에 부합하는지, 경제적 합리성을 갖추고 있는지, 충분한 자구계획을 제시하고 있는지를 면밀하게 검토했다. 그 결과 방향과 성과에 있어 경제적 합리성을 갖추고 있으나 이를 달성하기 위해선 적기에 유동성과 재무안정성 확보가 필요하다는 결론에 도달했다.

이에 산은은 양사에 강도 높은 자구계획을 요구했고 양사는 통합법인에 대해 당초 계획보다 많은 1조2000억원의 유상증자를 실행하기로 확약했다. 이 과정에서 롯데케미칼은 여수 석유화학단지의 사업재편계획을 신속하게 수립하겠다는 뜻도 밝혔다.

산은은 “양사와 양사의 대주주는 사업재편계획의 이행을 위해 유상증자 규모를 증액하고 설비 감축과 고부가화 전환 등 통합 후 운영에 대한 구체적이고 확정적인 로드맵을 제출하는 등 사업재편에 대한 의지와 역량을 갖추고 있다”고 평가했다.

산은은 특히 대산 프로젝트의 착수로 국내 석유화학 산업 구조 개편을 촉진해 위기에 봉착한 주력산업이 근본적인 체질 개선을 통해 미래 성장 산업으로 재도약할 기회가 될 수 있다는 점에 주목했다.

산은 측은 “모든 이해당사자가 적극적으로 협조하며 관심을 가져달라”고 당부했다.