특별출연 10억원 기반 협약보증… 보증비율 100%·보증료 0.2%p 인하 “안전취약기업 체계 지원”… 재해 고위험 업종·인증기업 집중 지원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 기술보증기금이 신한은행과 손잡고 중소기업 안전인프라 강화를 위한 200억원 규모 금융지원에 나선다.

기술보증기금(이사장 김종호, 이하 기보)은 25일 서울 신한은행 본점에서 신한은행과 ‘신한 같이 SAFE KOREA 안전인프라 포용금융 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 산업현장의 안전관리 중요성이 커지는 가운데, 중소기업의 안전보건 역량을 높여 국민 생명 보호와 산업 경쟁력 강화를 동시에 도모하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 기보는 신한은행의 특별출연금 10억원을 재원으로 총 200억원 규모의 특별출연 협약보증을 지원한다. 지원 대상 기업은 최대 10억원의 운전자금을 조달할 수 있다.

아울러 ▲보증비율 85%에서 100%로 상향(3년간) ▲보증료 0.2%포인트 인하(3년간) 등 금융 부담을 완화하는 우대 조건이 적용된다.

지원 대상은 기보의 기술보증 요건을 충족하는 신기술사업자 중 ▲안전 관련 인증을 보유한 기업 ▲재해율이 높은 업종을 영위하는 기업 ▲재난안전산업 특수분류 내 제조·서비스업 기업 ▲신한은행이 추천하는 유망 기술중소기업 등이다.

양 기관은 이번 협약을 계기로 안전 취약기업에 대한 체계적 지원을 확대하고, 산업 전반의 안전수준을 끌어올리기 위한 맞춤형 금융지원 기반을 공동으로 구축해 나갈 방침이다.

이재필 기보 이사는 “우리나라는 견고한 제조업 기반을 갖추고 있으나 산업현장에서는 여전히 안전사고 위험이 존재한다”며 “기보는 유관기관과의 협업을 통해 중소기업의 안전보건체계 안착을 지원하고, 산업 경쟁력 강화를 위한 금융지원을 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.