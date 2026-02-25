비아이매트릭스, 정기세미나 개최 업무 대신하는 ‘AI 에이전트’ 주제

[헤럴드경제=홍태화 기자] 인공지능(AI) 전문기업 비아이매트릭스가 다음달 19일 서울 양재동 엘타워 에서 ‘비아이매트릭스 정기세미나 2026’을 개최한다고 25일 밝혔다.

이번 세미나는 ‘비욘드 에이전틱(Beyond Agentic) AI: 업무를 대신하는 AI Agent 도입 방안 제시’를 주제로, 단편적인 AI 기술 소개를 넘어 AI가 판단과 실행에 참여하는 업무 환경을 어떻게 설계하고 구현할 수 있는지에 대한 전략과 사례를 다룬다.

행사는 김상윤 경희대학교 교수의 기조 강연으로 시작된다. 김 교수는 AI가 보조 도구를 넘어 실제 업무 수행 주체로 확장되고 있는 흐름을 짚으며, 기업이 준비해야 할 구조적 전환 방향을 제시할 예정이다.

이어 배영근 대표이사는 수일이 소요되던 업무를 단 몇 분 내로 단축한 실제 사례를 중심으로, 굴지의 기업들이 비아이매트릭스의 AI 설루션을 선택한 이유와 도입 효과를 소개한다.

이후 PwC컨설팅 유건재 상무는 ‘AI Agent, 성공적인 도입을 위한 전략과 고려 사항’을 주제로, AI Agent 도입 시 기업이 반드시 고려해야 할 핵심 요소와 전사 확산을 위한 전략적 방안을 제시할 예정이다.

비아이매트릭스 관계자는 “이미 선도 기업들은 단순 챗봇 수준을 넘어, 실제 의사결정과 업무를 수행하는 AI Agent 환경을 구축하고 있다”며 “이번 세미나는 AI가 기회가 될지, 격차가 될지를 가르는 전환점에서 기업이 참고할 수 있는 실질적인 방향을 제시하는 자리가 될 것”이라고 말했다.

이번 정기세미나는 기업의 정보통신(IT)·기획·전략·데이터 실무자를 대상으로 하며, 사전 등록 후 참석 가능하다. 행사 일정 및 참가 신청에 대한 자세한 내용은 비아이매트릭스 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.