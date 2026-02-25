‘부동산산업의 날’ 성공 개최·정책 제안 강화 추진

[헤럴드경제=윤성현 기자] 한국부동산경제단체연합회(부경연)가 신임 회장으로 김종호 한국공인중개사협회장을 선출했다.

부경연은 24일 열린 정기총회에서 김 회장을 신임 회장으로 선출했다고 25일 밝혔다. 이번 선출은 오는 11월 11일 예정된 ‘제11회 부동산산업의 날’ 행사를 주관하고, 업계 간 협력을 통해 국가 경제 발전에 기여하기 위한 차원에서 이뤄졌다.

이날 총회에서는 회장 선출과 함께 연합회 운영과 관련한 주요 안건도 의결됐다. 2025년 결산 승인, 부경연 주사무소 변경, 신규 임원 선임 등이 처리됐으며, 2026년도 사업계획과 분담금도 확정됐다.

부경연은 한국공인중개사협회를 비롯해 한국감정평가사협회, 한국부동산분양서비스협회, 한국리츠협회, 대한주택관리사협회, 한국주택임대관리협회, 한국주택관리협회, 한국부동산개발협회, 한국빌딩협회 등 9개 주요 법정 단체가 참여하는 연합기구다. 단체 간 협력과 정책 연구를 통해 건전한 부동산 문화 조성과 국민 경제 기여를 목적으로 활동하고 있다.

오는 11월 개최될 ‘부동산산업의 날’ 행사에서는 정책 제안이 함께 이뤄질 예정이다. 부경연은 대한부동산학회와 협업해 ‘제2차 부동산서비스산업 진흥계획’에 대한 학술 검토를 진행하고, 국회와 정책 공동 세미나를 열어 업계 전문가의 정책 참여를 확대할 계획이다.

김종호 신임 회장은 “부경연이 부동산 산업의 미래를 함께 고민하고, 국민과 산업 현장 모두에 실질적인 가치를 제공하는 단체가 되도록 최선을 다하겠다”며 “제11회 부동산산업의 날 행사를 성공적으로 이끌어 업계 협력과 산업 발전, 나아가 국가 경제 성장을 선도하는 계기로 삼겠다”고 덧붙였다.