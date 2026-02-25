[헤럴드경제=채상우 기자] 저출산 고령화 문제가 심각한 대만에서 10년간 신생아 수가 절반으로 급감한 반면, 반려 고양이 등록은 4배 이상 증가한 것으로 조사됐다.

25일 자유시보 등 대만언론에 따르면 전날 허우즈위안 대만 훙광과기대 동물보호학과 조교수는 2015년부터 2025년까지 대만 내 반려동물 관련 최신 연구 보고서를 발표하면서 이같이 밝혔다.

허우 조교수는 대만 내정부, 농업부, 국가발전위원회(NDC) 공식 통계를 분석한 결과 2015년 21만3천598명이던 신생아 수가 지난해 10만7812명으로 49.5% 감소했다고 설명했다.

이어 신혼부부도 2015년 15만4346쌍에서 지난해 10만4376쌍으로 32.4% 감소했다고 덧붙였다.

하지만 등록된 반려동물의 수는 2015년 12만3090마리에서 지난해 25만1926마리로 104.7% 증가했다고 강조했다.

같은 기간 등록된 고양이 수는 4만808마리에서 17만4558마리로 327.8% 증가하고 등록된 강아지 수는 8만2282마리에서 7만7369마리로 6% 감소했다고 전했다.

허우 조교수는 대부분의 대만인에게 결혼과 출산이 더 이상 ‘불가피한 선택’이 아니라는 가치관의 변화, 반려동물이 대만 가정의 핵심 구성원이 됐음을 보여준다고 풀이했다.

그는 고양이 등록 수가 강아지보다 많은 이유로 산책이 필요 없고 조용한 고양이의 성격과 도시화 및 1인 가구 생활 방식이 맞아떨어진 것으로 보인다고 설명했다.

그러면서 저출산과 고령화라는 상황에서 반려동물이 현대인의 중요한 정서적 동반자가 됐다고 덧붙였다.

허우 조교수는 정부가 저출산으로 인한 노동력 감소 등 위기를 직시하고 반려동물 증가로 인한 관련 산업의 관리 감독 규제 및 사회복지와 동물복지, 인구정책 등 관련 법안 추진, 향후 도시 설계 등을 고려해야 할 것이라고 조언했다.