- 교육국제화역량 ‘우수 인증대학’ 8년 연속 선정

[헤럴드경제=구본혁 기자] 과학기술연합대학원대학교(UST)가 교육부와 법무부가 주관하는 ‘2025년 교육국제화역량 인증 심사’에서 최고 등급인 ‘우수 인증대학’에 선정됐다.

UST는 2018년부터 8년 연속으로 우수 인증 지위를 유지하며, 글로벌 연구중심 대학으로서 탁월한 국제화 역량을 입증했다.

‘우수 인증대학’은 올해 인증 심사를 통과한 전국 181개 대학 중 UST를 비롯한 39개교가 선정됐다. UST는 불법체류율, 중도탈락률, 유학생 언어능력 등 핵심 평가지표 모두에서 최상위권 성적을 기록하며 검증을 통과했다.

최고 등급인 우수 인증대학에 선정된 UST는 향후 외국인 유학생 사증(비자) 발급을 위한 심사절차 완화 혜택을 적용받는다. 아울러 정부초청장학금(GKS) 수학 대학 선정 및 해외 한국유학박람회 참여 우대 등 강력한 행정적·재정적 인센티브도 함께 지원받게 된다.

UST는 전체 재적생의 약 30%가 외국인 유학생들로, 2026년 전기 기준 재적생 1500여 명 중 약 430명이 베트남, 인도네시아, 미국, 독일, 벨라루스, 에티오피아, 가나 등 48개국 출신의 우수 학생들이다. UST는 지난 20여 년간 각국의 우수 이공계 대학원생들을 관리하는 고유의 유학생 관리 체계를 지속적으로 고도화해 운영해오고 있다.

외국인 전주기 밀착 지원의 결과, UST 졸업 외국인 동문들은 본국 대학 총장, 교수, 국가연구소 핵심 연구자 등으로 성장하고 있다. 최근에는 우수 외국인 유학생과 한국 기업을 매칭하는 UST 유링크(U-LINK) 사업을 운영, 우수 외국인 유학생의 국내 R&D 인재화를 추진하고 있다.

강대임 UST 총장은 “전 세계의 우수 인재들이 한국의 첨단 국가연구소 스쿨 인프라 속에서 우수한 R&D 인재로 성장토록 안정적 정착 및 성공적 학위과정 수행을 지속 지원할 것”이라며 “이들의 국내 정착 확대를 통해 한국 과학기술 발전에 기여하고, 국가 간 가교 역할 확대가 가능토록 교육국제화 고도화를 이어가겠다”고 밝혔다.