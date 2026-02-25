장관회담서 청정에너지 협력 논의

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부는 25일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 알파르슬란 바이락타르(Alparslan Bayraktar) 튀르키예 에너지천연자원부 장관과 회담을 갖고 에너지 전환 전반에 대한 협력 방안을 논의한다고 밝혔다.

이번 회담은 지난해 11월 한-튀르키예 정상회담 이후 후속 협력방안을 논의하고, 향후 튀르키예 정상 방한 시 구체적 협력 성과를 모색하기 위한 자리로, 재생에너지, 전력망, 원전·소형모듈화원전(SMR) 등 포괄적인 에너지 협력방안에 초점이 맞춰질 예정이다.

튀르키예는 재생에너지 비중 확대와 전력수요 증가에 대응해 전력망 현대화를 추진 중으로, 양국은 풍력, 태양광 등 재생에너지 보급 확대 정책을 공유하고, 발전 설비 확충과 계통 안정화를 연계하는 방안을 논의할 예정이다.

이에 따라 초고압직류송전(HVDC) 등 송전 인프라와 계통 운영 기술 분야에서 양국 기업 간 협력 가능성이 제기된다.

원전과 SMR 분야도 주요 의제로, 양국은 기술 협력과 인력 양성, 공급망 협력 등 실질적 협력 확대 방안도 논의할 계획이다.

김성환 기후부 장관은 “재생에너지 확대와 전력망 안정화, 원전을 균형 있게 활용하는 에너지 전략은 탄소중립과 에너지 안보를 동시에 달성하기 위한 핵심 과제”라며 “이번 장관 회담이 양국 간 전략적 에너지 파트너십을 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.