[헤럴드경제=김주리 기자] 일본 홋카이도 태평양 연안에서 400년 전 대지진과 맞먹는 초대형 지진과 쓰나미가 발생할 가능성이 커졌다는 연구 결과가 나왔다.

지난 23일 마이니치신문 보도에 따르면 도호쿠대, 홋카이도대, 일본 해양연구개발기구(JAMSTEC) 등 공동 연구팀은 홋카이도 동쪽 해역에서 초거대 지진이 임박했을 가능성이 있다고 밝혔다.

지진 발생 위험이 높은 지역은 쿠릴해구로, 태평양판이 오호츠크판 아래로 빠르게 들어가며 규모 8~9급 지진과 쓰나미가 수천년간 반복돼온 곳이다.

연구팀은 이 지역에서 약 400년 주기로 거대 지진이 발생해 왔으며, 가장 최근의 대형 지진은 1611~1637년 사이 발생한 규모 8.8 수준으로 추정했다.

연구팀은 2019~2024년 과거 지진 발생지로 추정되는 네무로 해역 해저에 관측 장비를 설치해 지각 변동을 분석한 결과, 태평양판과 오호츠크판에서 모두 연간 약 8cm씩 서북서 방향으로 이동하고 있음을 확인했다.

17세기 지진 이후 이 같은 지각 변형이 계속 축적됐다고 가정했을 때 이동 거리는 20.5~30m에 달해, 당시 대지진과 비슷한 수준의 에너지가 이미 축적된 것으로 분석됐다.

이 같은 양상은 2011년 발생한 동일본대지진 전 일본해구 부근에서 나타났던 ‘지진 공백역’(대형 지진이 발생한 뒤 오랫동안 활동을 멈춘 지역)과 유사한 패턴으로 평가된다.

당시에도 대규모 단층 이동으로 거대한 쓰나미가 발생한 바 있다.

도미타 후미아키 도호쿠대 조교수는 “홋카이도 연안에는 최대 20m에 달하는 쓰나미가 닥칠 수 있다”며 “발생 시기는 알 수 없지만, 장래에 반드시 거대 지진이 발생할 수 있다는 점을 인식하고 대비해야 한다”고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘커뮤니케이션스 어스 앤드 인바이런먼트’(Communications Earth ＆ Environment)에 지난 14일 게재됐다.

한편 일본 정부 지진조사위원회는 지난달 홋카이도 동부 네무로 앞바다에서 규모 7.8~8.5 지진이 향후 30년 내 발생할 확률을 기존 80%에서 약 90%로 상향 조정했다.