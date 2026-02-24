[헤럴드경제=홍태화 기자] 미국 반도체 기업 AMD가 페이스북의 모회사인 메타와 최대 600억달러 규모의 인공지능(AI) 칩 공급 계약을 체결한 것으로 전해졌다.

24일(현지시간) 로이터통신에 따르면 AMD는 앞으로 5년간 메타에 AI 칩을 공급하기로 합의했다. 이번 계약에는 메타가 AMD 지분을 최대 10%까지 인수할 수 있는 옵션이 포함됐다. 이에 AMD 주가는 개장 전 거래에서 10% 이상 급등했다.