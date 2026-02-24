전세 0.21%, 월세 0.28% 대출 규제 등 영향 중소형 규모 및 준신축 위주 임차 수요 몰려 상승

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 지역 1월 주택 매매 및 전·월세 가격이 상승세로 이어지고 있다.

인천광약시가 한국부동산원의 부동산 통계정보를 분석한 ‘2026년 1월 부동산 시장 동향 보고서’에 따르면 1월 인천의 주택 매매가격지수 변동률은 0.07%로 전월(0.10%) 대비 상승폭은 다소 둔화됐으나 상승 흐름은 유지됐다.

지역별로는 연수구(0.63%), 중구(0.04%), 부평구(0.04%), 남동구(0.03%), 계양구(0.02%), 동구(0.01%), 미추홀구(0.01%) 순으로 상승했다. 서구(0.04%→-0.15%)는 하락했다.

전세가격지수 변동률은 전월 0.26%에서 1월 0.21%로 상승폭이 다소 둔화됐다.

연수구(0.59%), 서구(0.32%), 남동구(0.26%), 동구(0.11%), 중구(0.07%), 계양구(0.07%), 부평구(0.05%), 미추홀구(0.01%) 순으로 상승했다.

월세가격지수 변동률은 전월 0.29%에서 1월 0.28%로 소폭 둔화됐으나 전반적인 상승세는 지속됐다.

동구(0.51%), 서구(0.51%), 남동구(0.32%), 연수구(0.31%), 중구(0.25%), 계양구(0.18%), 부평구(0.15%), 미추홀구(0.13%) 순으로 올랐다.

주택 매매 거래량은 2025년 11월 3598건에서 12월 3808건으로 5.8% 증가했다.

지역별로는 서구가 857건으로 가장 많았고, 이어 연수구(602건), 부평구(599건), 미추홀구(534건), 남동구(485건), 계양구(373건), 중구(186건), 동구(92건), 강화군(66건), 옹진군(14건) 순으로 나타났다.

또 주택 전·월세 거래량도 2025년 11월 1만1551건에서 12월 1만3024건으로 12.8% 증가했다.

이원주 시 도시계획국장은 “주택 매매가격은 연수구를 중심으로 상승세를 이어갔으며 전·월세 시장 역시 대출 규제와 지속적인 임차 수요 증가의 영향으로 상승 흐름을 보였다”고 말했다.