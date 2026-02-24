“9·19 합의 복원, 우리 정부 확고한 의지로 협의” “美 협상단 방한 늦어지면 다녀올 가능성 열어둬”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 외교부는 24일 정동영 통일부 장관이 발표한 9·19 남북 군사합의 핵심 내용 중 하나인 ‘비행금지구역 복원’과 관련해 “미국이 아직 동의하지 않았고, 계속 협의중”이라고 밝혔다.

외교부 당국자는 이날 정부서울청사에서 기자들과 만나 비행금지구역 복원과 관련한 미국 측의 입장을 묻는 말에 “9·19 (남북 군사합의) 복원은 우리 정부의 확고한 의지가 처음부터 밝혀졌던 것이고, 그 과정에서 미측과 긴밀히 협의해 오고 있는 것”이라며 이같이 말했다.

그는 “협의하다보면 우리가 ‘우려를 갖고 있는 것 아니냐’는 기술적인 사안이 나올 수도 있다”면서도 “그것은 국방부가 하고 있는 거라 굳이 (더) 말씀드리지 않겠다”고 했다.

이 당국자는 또한 미국의 대법원 판결로 한미 안보 분야 협상단 파견이 보류된 것 아니냐는 지적에 “협상단 방문 보류가 아니라 일정 조율 문제”라며 최근 방한한 마이클 니드햄 미 국무부 고문과 조현 외교부 장관과의 만남 내용을 언급했다. 니드햄 고문은 마코 루비오 미국 국무부 장관의 측근으로 분류된다.

그는 “핵잠과 원자력 문제를 다 모아 큰 팀을 만들어 하나의 팀으로 방한하려고 하는 것”이라며 “(방한을) 2월로 하려다가 좀 늦어지고, 혹시 3월로 더 늦어질지 모르겠다 그런 얘기가 있었다”고 설명했다.

또한 현재 미국 정부가 이란 문제, 가자지구 문제, 우크라이나 휴전 문제로 바쁜 상황인 점도 언급했다. 이 당국자는 “국무부가 이란 때문에 올스톱된 상황”이라며 “(한미 협상에) 돌발 변수가 있는 것이 아니다”라고 했다.

또한 이 당국자는 “(협상단 방한이) 더 늦어지면 중간에 한번 다녀올 가능성도 열어두고 있는 상황”이라면서 “한미 조인트 팩트시트(공동 설명자료)에서 적어도 안보 분야는 큰 문제 없이 진행되고 있다”고 말했다.

한편 조 장관은 이날 오후 한-캐 외교·국방 2+2 회의를 위해 이날 저녁 캐나다 오타와로 출국한다. 현재 2+2 회의를 운영 중인 국가는 미국과 캐나다 호주 등 주요국으로, 조 장관은 25일(현지시간) 개최되는 회의에 앞서 아니타 아난드 캐나다 외교장관과 외교장관회담도 개최할 예정이다. 조 장관은 또한 우리 정부가 노력 중인 잠수함 사업 수주를 위해 캐나다 정부에 관련 설명을 이어갈 방침이다.