경찰청-네이버, 24일 업무협약 체결 사기 키워드 필터링·악성앱 탐지 등

[헤럴드경제=이용경 기자] 최근 보이스피싱과 투자리딩방 등 각종 피싱 범죄가 온라인 플랫폼으로 빠르게 침투하면서 경찰이 국내 대형 포털사인 네이버와 함께 공동 대응에 나섰다.

경찰청은 24일 오후 서울 종로구 광화문 전기통신금융사기 통합대응단 회의실에서 네이버와 ‘보이스피싱 피해 예방 및 근절을 위한 업무협약(MOU)’을 맺었다.

경찰청은 관련 범죄를 선제적으로 차단하기 위해 인공지능(AI)과 보안 기술력을 갖춘 네이버와 강력한 민관 협력 체계를 구축하기로 했다.

특히 양 기관은 단순히 캠페인을 전개하는 협력 차원을 넘어, 네이버 플랫폼 안에서 범죄 시도를 억제하는 ‘삼중 차단망’을 본격적으로 가동할 계획이다.

첫 번째로, 플랫폼 내 사기 의심 게시물을 선제적으로 차단하기 위해 사기 키워드를 기반으로 한 정밀 필터링을 고도화할 예정이다.

경찰청은 수사를 진행하면서 축적한 기망(사기) 문구나 기관·유명인 사칭 키워드 등 최신 범죄 데이터를 네이버에 제공하기로 했다.

네이버는 이러한 데이터를 스팸 필터링 AI에 학습시켜 누군가가 범죄 의심 게시물을 작성할 경우 경고 팝업을 띄우는 등 피해를 막는 조처를 할 예정이다.

두 번째로, 경찰청과 네이버는 범죄에 악용된 계정에 대해 신속히 이용 제한 조처를 하는 ‘신속 처리제’(패스트트랙) 제재도 시행하기로 했다.

경찰청이 112신고와 간편 제보 등을 통해 통신사에서 긴급 차단된 ‘사기 이용 전화번호’ 목록을 네이버에 실시간 공유하면, 네이버는 해당 번호로 활동하는 사용자에 대해 ‘이용 제한’ 조치 등을 취해 추가 피해를 막는 방식이다.

마지막으로, 경찰청은 네이버와 악성 앱 정보 공유를 통한 자동 탐지 시스템을 구축하기로 했다. 이는 휴대전화 등 기기 내 악성 앱 구동을 원천 봉쇄하기 위해서다.

기관 사칭형 보이스피싱 등에 악용되는 최신 악성 앱 정보를 경찰청이 제공하면, 네이버는 이를 네이버 앱·네이버페이 등에 탑재하고 이용자가 해당 앱을 실행할 때 악성 앱을 발견해 삭제하도록 한다는 계획이다.

신효섭 통합대응단장은 “최근 보이스피싱과 투자리딩방이 플랫폼을 매개로 확산하는 상황에서 이번 업무협약은 범죄 진입장벽을 획기적으로 높이는 실질적·상징적 계기가 될 것”이라고 말했다.

유봉석 네이버 최고책임경영책임자(CRO)는 “네이버는 외부 피싱 사이트 유인에 대한 패턴 탐지 도구를 개선하는 등 여러 노력을 기울여 왔다”며 “경찰청과 협력을 통해 고도화된 대응체계를 구축하고 이용자 보호 역량을 강화할 것”이라고 말했다.