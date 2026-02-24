노동부 ‘워킹맘&대디 멘토단’ 출범…배우자 지원 3종·단기 육아휴직 하반기 시행

[헤럴드경제=김용훈 기자] 아빠 육아휴직이 60% 넘게 늘고 일·가정 양립 지원제도 이용자가 처음으로 30만명을 넘어섰다. 정부는 일하는 부모의 현장 의견을 정책에 반영하는 ‘워킹맘&대디 현장 멘토단’을 출범시키며 제도 개선에 속도를 낼 방침이다.

고용노동부는 24일 서울고용노동청에서 제3기 ‘워킹맘&대디 현장 멘토단’ 발대식과 타운홀미팅을 열고 현장 중심의 일·가정 양립 정책 소통체계를 본격 가동했다고 밝혔다. 멘토단은 30~40대 일하는 부모 20명으로 구성돼 육아휴직과 육아기 근로시간 단축 등 제도 활용 과정에서의 애로사항을 공유하고 직장 문화 개선 과제와 제도 확산 방안을 제안하는 역할을 맡는다.

이날 타운홀미팅에서는 제도는 확대됐지만 조직 분위기와 인사평가 부담으로 활용이 쉽지 않다는 지적과 함께 중소기업의 대체인력 확보 어려움 등이 현장 의견으로 제기됐다. 노동부는 이러한 목소리를 반영해 제도 이용 장벽을 낮추는 방향으로 정책을 보완할 계획이다.

최근 일·가정 양립 제도 활용은 빠르게 늘고 있다. 2025년 남성 육아휴직급여 수급자는 6만7200명으로 전체의 36.5%를 차지하며 전년 대비 60.7% 증가했다. 육아휴직과 출산휴가, 육아기 근로시간 단축 등을 포함한 전체 지원제도 수급자도 34만2388명으로 집계돼 통계 작성 이후 처음 30만명을 돌파했다.

정부는 출산·육아 참여 확대를 위해 ‘배우자 3종 지원 세트’를 도입한다. 배우자 유·사산휴가 신설, 배우자 출산휴가의 임신 중 사용 허용, 남성 육아휴직의 임신 중 확대가 핵심이다. 자녀 방학이나 갑작스러운 휴원·휴교 시 활용할 수 있는 단기 육아휴직 제도도 법 개정에 따라 올해 하반기 시행될 예정이다.

중소기업 부담 완화를 위한 지원도 강화된다. 육아휴직 대체인력 지원금은 월 최대 140만원으로 상향되고, 업무를 나눠 맡은 동료에게 지급하는 업무분담 지원금은 월 최대 60만원까지 확대된다. 산업단지를 중심으로 교육과 컨설팅을 제공하는 ‘산단 행복일터 프로젝트’도 다음 달부터 운영된다.

김영훈 노동부 장관은 “남성의 돌봄 참여 여건이 개선되면서 맞돌봄 문화가 확산되고 있다”며 “일하는 부모가 노동시장에 계속 머물 수 있도록 현장의 목소리를 바탕으로 제도를 지속 개선하겠다”고 말했다.