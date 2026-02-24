수소·암모니아선박·AI 조선소·자율주행선박 기술개발 본격화

[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상부는 올해 조선 분야 초격차 기술 확보를 위해 작년보다 23% 늘어난 3200억원을 투자한다고 24일 밝혔다.

산업부는 이런 내용을 담은 ‘조선해양산업기술개발사업 신규 지원과제’ 1차 과제를 공고하고, 범부처 통합연구지원시스템을 통해 다음 달 25일까지 신청서를 받는다.

한국 조선 산업은 지난해 8년 만에 최고 수준인 318억달러 수출 실적을 올리고, 글로벌 수주 점유율이 전년 대비 6.3%포인트(p) 증가한 20.2%를 달성하는 등 선전했다.

특히 고부가 선박으로 꼽히는 대형 액화천연가스(LNG) 운반선 분야에서는 세계 점유율 1위를 재탈환하는 성과를 거뒀다.

그러나 중국 등 경쟁국의 치열한 추격과 급변하는 글로벌 통상 환경, 대형 조선사 이외에 기자재·중소 조선사 등 취약한 조선 생태계의 경쟁력 제고를 위한 지원은 부족하다는 지적이 이어졌다.

산업부는 이에 올해 ‘3대 방향’을 중심으로 조선 분야 기술 신규 개발 과제에만 총 427억원을 투입한다.

먼저 친환경 선박 기술개발을 지원하기 위해 암모니아 터빈·수소 엔진 등 무탄소 연료 추진 기술, 엔진 배출가스 CO₂ 포집·저장 시스템, 중대형 선박용 전기추진 시스템 기자재 개발 등 과제를 추진한다.

조선업에 특화된 인공지능(AI) 기술을 생산 공정과 자율운항 선박 등 제조·운항 전반에 적용하기 위한 과제도 추진한다.

인력 의존도가 높은 조선업 공정에 AI를 통한 생산성 혁신을 이루기 위해 수십t 단위의 중대형 선박 블록 조립 자동화 기술, 부재·블록·기자재를 이동형 무인로봇 활용 물관리 기술 등 개발을 지원한다.

AI 자율운항 선박 개발을 위한 데이터 확보를 위해 국내 운항 선박 30여척을 대상으로 대규모 실증 사업에 착수한다.

기자재 국산화 및 중소조선 지원을 위한 기술 개발도 적극 지원한다.

외산 의존도가 높은 쇄빙선의 설계 기술 및 기자재 국산화, 해상풍력 지원선 전기추진시스템 개발, 자율운항·친환경 기술이 접목된 예인선 개발, 중소조선소의 협동 로봇 현장 운용 시스템 개발 등 과제도 추진한다.

산업부 관계자는 “최근 우리 조선업에 많은 성과가 있었지만, 인력의 구조적 문제, 일부 선종에 집중된 수주, 중소조선 경쟁력 강화 등은 해결해야 할 과제”라며 “정부는 조선업 전반의 AI 확산과 미래 친환경 선박 기술 개발 등을 통한 지원을 강화하겠다”고 말했다.