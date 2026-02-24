만 4~5세 아동 500명 대상 금융 교육 제공

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나금융그룹이 유아 대상 디지털·금융 교육 프로그램을 확대한다고 24일 밝혔다.

하나금융은 내달 13일까지 ‘하나금융그룹 100호 어린이집’을 대상으로 소프트웨어(SW) 및 금융 교육을 제공하는 유아 ESG 금융 교육 참여 기관 모집을 실시한다.

이번 프로그램은 유아기 아동의 디지털 접근성을 높이고, 환경 보호와 올바른 소비·저축 습관 형성을 돕기 위해 기획됐다. 교육 대상은 100호 어린이집에 재원 중인 만 4~5세 아동 500명으로, 전문 강사가 어린이집을 직접 찾아가는 방식으로 진행된다.

특히 디지털 금융 교육 접근성이 상대적으로 낮은 지역을 우선 선정해 총 50개소에서 수업을 운영할 계획이다. 이를 통해 지역 간 교육 격차를 완화하고, 지역사회와 상생하는 ESG 경영을 실천한다는 구상이다.

수업은 로봇을 활용한 놀이형 교육으로 구성된다. 아이들은 ▷저축하기·장보기·장바구니 사용하기 등 미션 수행 ▷나무 심기 활동을 통한 환경 보호 체험 ▷기부 활동을 통한 나눔 경험 ▷돈의 개념과 소비·절약 습관을 익히는 금융 기초 교육 등을 체험하게 된다.

하나금융그룹 관계자는 “가정의 경제적 수준이나 지역 환경에 따라 발생하는 디지털 교육 접근성의 불균형을 해소하기 위해 이번 프로그램을 기획했다”며 “앞으로도 보육 현장 중심의 디지털·금융 교육을 통해 지역 사회와 함께 성장하는 진정성 있는 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 하나금융은 100호 어린이집 건립 프로젝트, ‘365일 꺼지지 않는 하나돌봄어린이집’ 운영, 인생여정 지원 프로젝트 등 아이 키우기 좋은 환경 조성과 상생 금융 문화 확산을 위한 ESG 활동을 이어가고 있다.