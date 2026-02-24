“野 대미특위 위원장 관계장관 출석 일방 보류” “대전·충남 미래 망쳐…그때는 맞고 지금은 틀리나”

[헤럴드경제=주소현 기자] 한병도 더불어민주당 원내대표는 24일 “대미투자특별위원회 관련 심사를 실제 하지 않는다면 국민의힘은 정말 막 나가자는 것”이라며 “상상할 수 없는 조치이고, 매국적 행위이고 국익 포기 행위”라고 강하게 비판했다.

한 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “국민의힘에 엄중히 경고한다. 적당히 하라. 국익을 볼모로 한 행위를 절대 국민이 용납하지 않으시라는 걸 꼭 명심하길 바란다”며 이같이 말했다.

이는 미국에 대한 3500억달러 규모의 대미투자특별법안 국회 통과를 위해 마련된 특위의 더딘 진행을 직격한 것이다. 앞서 특위는 지난 12일 첫 전체회의를 열었으나 국민의힘은 민주당이 사법개혁 법안을 국회 법제사법위원회에서 강행 처리한 점을 들어 약 40분 만에 정회한 바 있다.

한 원내대표는 “국민의힘이 일방적으로 멈춰 세운 대미투자특위가 오늘 법안 공청회를 실시할 예정이다. 그런데 어제 대미투자특위를 맡은 국민의힘 위원장이 (여야) 간사 협의도 없이 일방적으로 관계 장관 출석을 보류하도록 했다고 한다”며 “정상적으로 위원회를 운영하는 척 공청회를 진행하면서 법안 상정도, 소위 구성도 미루면서 특위를 또다시 파행시키려는 의도 아니냐”고 따져 물었다.

한 원내대표는 여야가 평행선을 달리고 있는 충남·대전 통합특별법에 관해서도 “국민의힘이 대전·충남의 미래를 망치고 있다”고 지적했다. 한 원내대표는 “‘수도권 1극 체제에 맞설 통합으로 시너지 효과 극대화’, ‘경제과학 수도로 거듭나는 대전·충남’은 이장우 대전시장과 김태흠 충남도지사가 지난해 7월 대전·충남의 통합 기대효과를 강조한 표현”이라고 말했다.

이어 한 원내대표는 “그때는 맞고 지금은 틀린 것이냐. 지역 주민의 이익보다 지방선거의 유불리를 먼저 따지는 꼼수로 대체 뭘 하겠다는 것이냐”며 “행안위 논의와 법사위 심사, 당대표 회담 제의까지 설득에 설득을 거듭했지만 국민의힘은 반대를 위한 반대에 혈안이 돼 있다. 충남·대전 도약을 위해 통합법 처리에 즉각 협조하길 바란다”고 했다.

한 원내대표는 오는 4월까지 입법 속도전 방침을 재확인했다. 자사주 소각을 의무화하는 상법 3차 개정안과 아동수당법, 국민투표법, 행정통합법 등을 본회의에서 서둘러 통과시켜야 한다는 것이다. 한 원내대표는 “국민의힘은 본회의를 26일 열어야 한다며 오늘 본회의를 거부하고 또다시 민생법안 인질극을 벌이고 있다”며 “1분 1초가 절박한 민생회복 골든타임을 지키기 위해 민주당이 앞장서겠다”고 말했다.

아울러 한 원내대표는 “가용한 시간에 전부 상임위 회의를 잡아 산적한 입법 과제를 심사하겠다”며 “3~4월에는 매주 목요일마다 본회의를 열어 이재명 정부의 국정 운영을 뒷받침하고 민생을 개선하는 법안 처리 속도를 넘기겠다”고 했다.