보건부 산하 기관과 진단기술 협력 강화 중남미 POCT 시장 확대 교두보 마련

[헤럴드경제=최은지 기자] 체외진단 전문기업 GC녹십자엠에스가 브라질 보건부 산하 국영 기관과 손잡고 중남미 진단 시장 공략에 속도를 낸다.

GC녹십자엠에스는 지난 23일 브라질 피오크루즈 재단과 기술 및 연구개발 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.

이번 협약은 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령의 방한을 계기로 열린 ‘한-브라질 비즈니스 포럼’ 현장에서 이뤄졌다.

양사는 이번 파트너십을 통해 ▷면역 및 생화학 진단 시약 공동 개발 및 기술 이전 ▷현장진단(POCT) 솔루션 구축 ▷신규 제품 창출을 위한 협력 연구 등을 추진할 계획이다.

협력 파트너인 피오크루즈 재단은 브라질 보건부 산하의 비영리 국영기관으로, 남미 전역에서 막강한 영향력을 보유한 공중보건 연구기관이다.

특히 현지 공공의료 정책 수립과 정부 조달 시장 전반에 깊이 관여하고 있어, 이번 협약이 GC녹십자엠에스의 브라질 공공 시장 안착에 핵심적인 역할을 할 것으로 전망된다.

김연근 GC녹십자엠에스 대표는 “브라질 대통령 방한과 더불어 양국 경제 협력의 장에서 MOU를 체결하게 되어 더욱 의미가 크다”며 “피오크루즈 재단과의 협력을 발판 삼아 중남미 POCT 시장 확대를 본격화할 것”이라고 밝혔다.