차량 보유 여부와 관계없이 이용 가능 서비스센터 예약 기능 제공…고객 편의성 향상

[헤럴드경제=권제인 기자] 만트럭버스코리아의 고객 서비스 전용 애플리케이션(앱) ‘MyMAN Korea’가 출시 7개월 만에 누적 가입자 1600명을 돌파했다고 24일 밝혔다.

MyMAN Korea 앱은 차량 정비 예약, 사고 견적 상담, 차량 기능 안내까지 트럭 운행에 필요한 주요 서비스를 한데 모은 모바일 플랫폼으로, 고객 서비스 및 고객 경험 강화를 목표로 추진 중인 ‘MAN CORE 360’ 전략의 일환으로 도입됐다.

만트럭버스코리아는 수입 상용차 브랜드 최초로 도입된 서비스센터 예약 기능이 높은 편의성으로 인기를 끌고 있다고 설명했다. 서비스 예약은 전국 22개 만트럭 공식 서비스센터를 대상으로 지원된다. 고객이 앱을 통해 희망하는 날짜와 시간, 정비 항목을 선택하면 해당 서비스센터에 실시간으로 공유돼 자동 확정되며, 이후 담당자가 고객에게 직접 연락해 원활한 정비를 위한 최종 준비 사항을 안내하는 방식으로 운영된다.

또한, 사고 수리 견적 기능을 통해 고객은 손상 부위를 촬영해 사진을 전송하면 센터로부터 원격 상담을 받을 수 있다.

MyMAN Korea 앱은 차량 보유 여부와 관계없이 누구나 구글 플레이 스토어와 애플 앱스토어를 통해 다운로드 후 자유롭게 이용할 수 있다. 만트럭 차량 보유 고객에게는 긴급 출동 서비스 ‘모바일 24’ 등 개인화된 서비스가 제공되며, 만트럭 미보유 고객도 차량 구매 문의와 차량 기능 설명 등의 기능을 사용할 수 있다.

이와 함께 MyMAN Korea 앱은 출시 이후 지속적인 업데이트를 통해 고객 편의성을 높이고 있다. 최근에는 차량을 보유하지 않은 회원도 가상의 차량으로 서비스 예약 절차를 경험할 수 있는 데모 기능을 추가해 앱 이용 진입 장벽을 낮췄으며 서비스 예약 과정에서 쿠폰 선택과 보유 혜택 확인, 예약 변경 및 취소 등 주요 기능을 간소화해 고객의 이용 편의성을 한층 강화했다

피터 안데르손 만트럭버스코리아 사장은 “MyMAN Korea 앱은 고객이 언제 어디서나 손쉽게 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 디지털 전환의 핵심”이라며 “출시 7개월 만에 1600명의 가입자를 확보한 것은 고객들의 높은 관심을 보여주는 결과”라고 말했다.

이어 “MyMAN Korea앱은 고객 서비스와 고객 경험 강화를 위한 ‘MAN CORE 360’ 전략의 일환으로, 앞으로도 고객의 피드백을 반영해 플랫폼을 지속적으로 고도화하고 디지털 서비스 역량을 확대해 나가겠다”고 강조했다.