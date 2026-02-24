“국민, 수도권 아파트 비정상의 정상화 지지” “비정상 집값 상승세 기대 줄어드는 게 당연”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 24일 “권력은 규제, 세제, 금융, 공급 등 정상화를 위한 막강한 수단을 가지고 있다”면서 부동산 시장의 정상화를 재차 강조했다.

이 대통령은 이날 오전 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “시장에 맞서지 말라는 말도 있지만 정부에 맞서지 말라는 말도 있다”면서 이같이 말했다.

이 대통령은 주택가격전망 심리지수(CSI)가 한 달 만에 16포인트 급락했다는 한국은행 소비자동향조사 결과를 담은 기사를 공유하고 “권력은 정상사회를 비정상 사회로 만들 수 있지만 비정상을 정상으로 만들 수도 있다”고 자신감을 드러냈다.

이어 “권력이 정상화의 길을 갈지, 비정상화의 길을 갈지 이정표는 권력의 사심과 사욕”이라며 “그래서 사심과 사욕을 버리면 정상화가 더 쉽다. 권력의 원천인 국민이 원하기 때문”이라고 말했다.

또 “우리 국민께서는 부동산, 특히 수도권 아파트 시장이 비정상임은 알고 있고 이 비정상의 정상화를 강력히 지지한다”고 덧붙였다.

이 대통령은 계속해서 “권력은 규제, 세제, 금융, 공급 등 정상화를 위한 막강한 수단을 가지고 있다”며 “문제는 권력의 의사와 의지”라고 강조했다.

이어 “다시 한번 미리 알려드린다”면서 “다주택을 유지하든, 비거주 투자용 주택을 보유하든, 평당 3억씩 하는 초고가 주택을 보유하든 자유이지만 비정상의 정상화에 따른 위험과 책임은 피할 수 없다”고 경고했다.

또 “대한민국 정상화. 믿거나 말거나, 저항할지 순응할지는 각각의 자유이지만 주식시장 정상화처럼 그에 따른 손익 역시 각자의 몫”이라며 “부동산 정상화는 어려운 일이지만 계곡 불법시설 정비나 주식시장 정상화보다는 쉬운 일”이라고 거듭 강조했다.

이 대통령은 끝으로 “비정상인 집값 상승세가 국민주권정부에서도 계속될 것이라는 기대는 줄어드는 게 당연하다”면서 “부동산투기 극복, 대한민국 정상화. 국민주권정부는 한다”고 적었다.