기후부, ‘제1차 물산업 동반성장 포럼’ 개최 ‘기후위기 돌파구, 케이(K)-물테크의 골든타임’ 주제

[헤럴드경제=이태형 기자] 민관 전문가들이 한자리에 모여 인공지능(AI)과 기후테크를 접목한 국내 물산업의 발전과 국내 기업의 해외 진출 확대 방안을 모색한다.

기후에너지환경부는 24일 서울 중구 상연재에서 AI, 기후테크로 융합한 미래 물산업의 신성장 동력을 확보하고 국내 기업의 해외진출을 선도하기 위해 ‘물산업 동반성장 토론회’를 개최한다고 밝혔다.

기후테크는 ‘기후(Climate)’와 ‘기술(Technology)’의 합성어로, 유엔 기후변화협약은 기후테크를 ‘온실가스 감축’과 ‘기후변화 대응’에 이바지하는 혁신 기술이라고 규정하고 있다.

이번 행사는 기후부, 학계, 산업계, 유관기관, 벤처투자사 등 20여 명의 전문가들이 참여해 기후테크 물분야 국내외 동향과 기후위기 대응을 위한 물산업의 역할, 물산업의 미래 전략을 주제로 토론을 펼친다.

먼저 한국과학기술연구원이 ‘기후위기 돌파구, 케이(K)-물테크의 골든타임’을 주제로, 기후위기 시대에 대응을 위한 기존 물산업과 혁신 기술의 융합 방안을 제시한다.

이어 한국에너지기술원은 ‘기후위기 대응을 위한 물-에너지 산업의 역할’을 주제로, 산업 간 융합 방안과 향후 과제를 공유한다.

주제 발표 이후에는 물산업협의회장인 홍승관 포럼 위원장의 진행으로 정부의 정책 추진 방향과 업계의 의견에 관한 토론이 이어진다.

기후부는 이번 행사를 시작으로 올해 총 4회의 정례 포럼을 개최할 계획이다.

새로운 물산업 성장 동력 창출을 위해 ▷물산업 내수 활성화(안) ▷세계 시장 진출을 위한 산학연 협력(안) ▷그린·디지털 신사업 모범사례 발굴(안) 등을 연내 순차적으로 다룰 예정이다.

한편 전 세계적으로 기후위기가 심화하면서 홍수·가뭄 등 물 관련 재난이 매년 증가하고 있다.

화석연료 중심의 에너지 체계에서 저탄소·재생에너지 중심으로 구조를 바꾸는 에너지 전환이 가속화돼 물과 에너지의 연계성이 산업과 정책의 핵심 의제로 부상하고 있다.

이에 물산업 분야의 해외 진출 전략도 기존의 단순 시설구축 중심을 넘어 ▷데이터 기반 의사결정 ▷AI 기반 예측과 운영 효율화 ▷스마트 수처리 및 재이용 ▷탄소저감형 물관리 기술 등으로의 전환이 요구되고 있다.

기후부는 이번 행사를 통해 물산업을 기후테크 핵심 분야로 재조명하고, 미래 물산업 성장의 전략적 방향을 구체화할 계획이다.

김지영 기후부 물이용정책관은 “기후위기와 AI 전환이라는 거대한 변화 속에서 물과 에너지의 연계를 강화하고, 기후테크 분야에서의 경쟁력을 확보하는 것이 미래 물산업의 경쟁력을 결정짓는 핵심 요소가 될 것”이라며 “이번 토론회를 통해 정부와 학계, 대·중소기업 간 협력체계를 강화해 우리 물기업들이 급속도로 발전하는 해외시장에서 동반 진출할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.