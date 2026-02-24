- 저비용 유연 센서 제작 기술 구현 - 지능형 로봇 촉각 구현 기반 확보

[헤럴드경제=구본혁 기자] 국내 연구진이 현장에서 바로 제작이 가능한 유연 전자피부 기술을 확보했다.

한국전자통신연구원(ETRI)은 고려대학교 세종캠퍼스 제어계측공학과 안준성 교수 연구팀과 공동으로 별도의 반도체 청정 공정 시설인 클린룸 없이도 넓은 면적의 멀티모달 센서를 제작할 수 있는 인시튜(In-situ) 공정 기반 전자피부 제작 기술을 개발했다고 밝혔다.

전자피부는 사람의 피부처럼 압력이나 접촉을 감지하는 얇고 유연한 센서로, 지능형 로봇의 정밀한 촉각 구현에 활용될 수 있는 핵심 기술이다.

기존 유연 전자 센서는 마스크 공정과 진공 증착, 식각 등의 반도체 제조 공정을 거쳐야 했기 때문에 고가의 클린룸 설비가 필수적이어서 제작 과정이 복잡하고 비용이 많이 들었다.

특히 사람과 유사한 형태의 휴머노이드 로봇처럼 넓은 표면에 촉각 센서를 부착하려면 공정 안정성과 신뢰성을 동시에 확보하는 데 어려움이 뒤따랐다.

연구진은 이러한 한계를 줄이기 위해 UV 레이저와 3D 프린터만으로 별도의 마스크 공정 없이 센서를 제작할 수 있는 마스크리스(Maskless) 인시튜 공정 기술을 고안했다.

이 기술은 별도의 포토마스크 없이 센서를 필요한 위치에서 바로 제작할 수 있도록 설계됐다.

이를 통해 미세다공성 유전체 기반 대면적 정전용량식 유연 촉각 센서 어레이를 단시간에 높은 재현성으로 구현했으며, 공정 단계를 획기적으로 단순화해 제작 효율을 높였다.

또한 고가의 클린룸 설비 의존도를 크게 낮추면서 응용 맞춤형 제작 확장성과 생산성을 동시에 확보했다.

공정을 별도로 분리하거나 이송하지 않고 하나의 연속된 과정으로 제자리에서 센서를 제작할 수 있으며, 곡면이나 굴곡이 있는 복잡한 형상의 대상에도 자유롭게 적용이 가능해 설계 유연성이 높다.

ETRI는 센서 소자 수준을 넘어 시스템 레벨까지 구현해 실제 로봇과 인간-기계 인터페이스 환경에서의 활용 가능성을 실증했다.

이번 연구 성과는 유연 전자 소자 분야 국제학술지 ‘네이처 파트너 저널 플렉서블 일렉트로닉스’에 게재됐다.

김혜진 ETRI 책임연구원은 “이번 인시튜 공정 기반 전자피부 기술은 대면적 유연 센서 제작의 진입 장벽을 크게 낮추는 동시에 로봇과 인간 간 상호작용 기술 구현 가능성을 한 단계 발전시키는 핵심 기술”이라면서 “향후 지능형 로봇, 웨어러블 디바이스, 인터랙티브 시스템 전반으로의 적용이 기대된다”고 밝혔다.