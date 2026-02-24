314개소 대상…국토부에 법령개정 건의

[헤럴드경제=윤성현 기자] 서울시는 24일 무량판 구조 건축물의 설계부터 준공 후 유지관리까지 전 과정을 아우르는 통합 안전망을 구축한다고 밝혔다.

무량판 구조는 기둥 주변 슬래브에 집중되는 하중이 기둥을 통해 곧바로 바닥으로 전달되는 특성이 있어, 작은 시공 결함도 안전 문제로 이어질 수 있다. 실제로 2023년 검단신도시 아파트 건설현장 붕괴 사고는 수직 하중에 취약한 무량판 구조에 부실시공이 겹친 사례로 지목됐고, 2022년 붕괴한 광주 화정 아이파크에도 무량판 공법이 적용됐다.

시는 현재 보가 없는 기둥의 단면적 비율이 전체의 4분의 1 이하인 경우 구조 안전 심의를 받지 않아도 되는 등 관리 사각지대가 존재한다고 보고, 이를 해소하기 위한 제도 개선과 현장 관리 강화를 병행하기로 했다.

우선 구조 안전 검증 대상을 확대하는 방안을 추진한다. 비율과 무관하게 모든 무량판 구조를 ‘특수구조 건축물’ 범위에 포함할 수 있도록 국토교통부에 법령 개정을 건의할 계획이다. 또 건축물 관리시스템에서 무량판 구조 여부가 명확히 표시되도록 기능 개선도 제안하기로 했다.

서울시는 자체적으로 무량판 구조 건축물과 공사장을 한눈에 파악할 수 있는 명부를 만들어 관리 공백을 줄인다. 이미 확인된 314개소를 시작으로 신규 착공·준공(예정) 현황을 지속 반영해 통합 관리망을 운영한다는 방침이다.

공사 단계에서는 무량판 구조 특성에 맞춘 전용 체크리스트를 적용해 위험요인을 사전에 걸러내고, 안전 감찰을 병행해 현장 점검을 한층 강화한다. 공동주택은 반기별 의무 점검 때 무량판 구조를 중점 항목으로 관리하며, 필요하면 ‘서울시 품질점검단’을 투입해 정밀 점검을 진행하기로 했다.

김성보 서울시 행정2부시장은 “무량판 구조 건축물의 전 주기 안전관리 체계를 강화해 시민이 안심할 수 있는 안전 도시를 구현하겠다”고 말했다.