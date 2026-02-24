오후 3시부터 안양천 신정교 하부 제1·2야구장서 한 해의 안녕과 풍요 기원 쥐불놀이·투호던지기 등 민속놀이부터 달집태우기·강강술래까지 전통문화 체험 외줄타기, 택견, 국악 비보이 등 문화예술 공연 마련...다양한 볼거리 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 민족 고유의 세시풍속을 계승하고 구민 화합을 도모하기 위해 28일 오후 3시부터 안양천 신정교 하부 제1·2야구장에서 ‘제24회 정월대보름 민속축제’를 개최한다.

‘정월대보름’은 새해 처음 뜨는 보름달을 맞아 한 해의 풍년과 안녕을 기원하는 우리 고유의 명절로, 달집태우기·지신밟기·쥐불놀이·부럼 깨기 등 다양한 민속놀이가 전해 내려오고 있다. 양천구는 2000년부터 정월대보름 축제를 개최해 이러한 전통을 이어오며, 아이부터 어르신까지 매년 3000 명 이상이 참여하는 구민 화합의 장으로 발전시켰다.

축제는 풍물패의 길놀이 공연으로 시작해 전통 민속놀이 체험과 예술 공연, 달집태우기, 불꽃놀이 등 다채로운 프로그램으로 진행된다.

특히 올해는 행사의 하이라이트인 달집태우기의 나무, 야자 매트, 볏짚 등 구조물을 보강해 더욱 웅장한 볼거리를 제공할 예정이다.

오후 3시부터 제2야구장에서 열리는 참여 마당에서는 떡메치기, 제기차기, 널뛰기, 부럼 깨기, 투호던지기, 팽이치기, 윷놀이, 쥐불놀이, 연날리기, 소원지 쓰기 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 전통 민속놀이 체험이 운영된다. 외줄타기, 택견, 국악 비보이 등 문화예술 공연도 마련돼 볼거리를 더한다.

일몰 예상 시간인 오후 6시 30분경에는 제1야구장에서 본격적인 달맞이 행사가 펼쳐진다. 약 10m 높이의 달집에 구민이 작성한 소원지를 매달아 불을 밝히며 액운을 날려 보내고 복을 기원하는 ‘달집태우기’는 겨울 밤하늘을 수놓는 장관을 연출할 예정이다. 이어 달집 주변에서 강강술래를 하며 공동체 화합의 의미를 되새기고, 화려한 불꽃놀이로 축제의 대미를 장식한다.

이 외에도 동별 행사장 부스에서는 다양한 먹거리를 마련하고, 푸드트럭과 먹거리 쉼터도 함께 운영해 방문객 편의를 높일 계획이다.

많은 주민이 행사장을 찾을 것으로 예상됨에 따라 구는 안전관리 대책도 강화한다. 행사 전 양천소방서·양천경찰서 등 관계기관과 합동 안전점검을 하고, 행사 당일에는 자율방재단, 안전관리요원 등 질서유지 인력을 집중 배치해 안전거리를 확보하는 등 사고예방에 만전을 기할 계획이다.

이기재 양천구청장은 “정월대보름은 한 해의 첫 보름달을 보며 건강과 풍년, 가정의 안녕을 기원하는 소중한 우리의 전통문화”라며 “가족·이웃과 함께 정월대보름 축제에 참여하셔서 우리 고유의 세시문화를 체험하고, 달빛 아래 하나 되는 따뜻한 시간을 보내시길 바란다”고 말했다.