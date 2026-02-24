위험거처 실태조사 대상 기존 30년→ 20년 이상 노후 건축물로 확대, 양성화 완료 옥탑방까지 포함 전문 건축사 방문해 5대 분야 30개 항목 정밀 진단 후 C·D등급 판정 가구엔 맞춤형 집수리 지원 지난해 전국 최초 ‘위험거처기준’ 적용 주거환경 개선 결과, 안전등급 미흡(C) 83가구 보통(B)으로 상향

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)는 지난해 전국 최초로 도입해 큰 성과를 거둔 ‘위험거처 실태조사’ 대상을 20년 이상 노후주택으로 확대해 주거개선 지원사업을 추진한다.

‘위험거처 주거개선 지원사업’은 성동구가 자체 개발한 ‘위험거처기준’을 적용해 노후주택의 주거 환경을 정밀 진단, 그 결과에 따라 맞춤형 집수리를 지원하는 원스톱 주거복지 서비스다.

구는 지난해 총 270가구를 조사해 212가구의 주거 환경을 개선, 안전등급 C등급(미흡)이었던 105가구 중 83가구(79%)가 B등급(보통)으로 상향되는 등 안전등급을 실질적으로 끌어올리는 성과를 거둔 바 있다.

올해는 지원 대상을 대폭 확대한다. 기존 ‘30년 이상’이었던 노후 건축물 기준을 ‘20년 이상’으로 완화, 양성화가 완료된 옥탑방도 조사 대상에 포함해 주거 안전 사각지대까지 촘촘히 살필 계획이다.

이번 실태조사는 건축 분야 전문가가 직접 현장을 방문하여 조사하는 방식으로, 3월 30일부터 4월 24일까지 진행된다.

조사 항목은 ▲구조안전 ▲사고예방(화재·낙상 등) ▲생리요건(습기·곰팡이) ▲심리요건(방범·소음) ▲공중위생 등 5대 분야 30개 세부 항목으로 구성되며, 이를 통해 주택별 안전등급(A~D)을 판정한다.

특히 올해는 실태조사 결과 C·D등급으로 판정된 가구에 대한 주거개선 지원을 한층 강화한다. 경보수 맞춤형 집수리는 실질적인 위험 요소 제거가 가능하도록 가구당 300만 원 한도 내에서 시행되며, 민간협력기관인 사회복지법인 따뜻한 동행의 민간 재원을 연계해 추진함으로써 재정 효율성과 지원 규모를 동시에 높일 방침이다.

또, A·B등급 가구에도 소화기, 화재감지기 등 화재 예방 물품을 지원해 안전 사각지대를 최소화할 계획이다.

실태조사 참여를 희망하는 가구는 오는 2월 25일부터 3월 24일까지 거주지 동주민센터 또는 구청 주택정책과를 방문하거나, 이메일 등을 통해서 신청할 수 있다. 신청과 관련된 자세한 사항은 성동구청 누리집(홈페이지)에서 확인하면 된다.

정원오 성동구청장은 “행정은 눈에 보이지 않는 위험까지 찾아내는 데서 시작된다”며 “위험요인을 사전에 찾아내고 선제적으로 개선하는 것이야말로 가장 확실한 주거 안전 정책”이라고 강조했다. 이어 “앞으로도 실태조사를 기반으로 맞춤형 지원을 확대해, 주민 누구나 안심하고 머무를 수 있는 주거환경을 만들겠다”고 말했다.