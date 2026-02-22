[헤럴드경제=김주리 기자] Z세대(1997~2012년 사이에 탄생)는 음주나 성관계보다 평화로운 밤잠을 선호하는 것으로 나타났다.

뉴욕포스트는 최근 에듀버디의 설문조사 결과를 인용해 Z세대 응답자의 67%가 침대에서의 뜨거운 시간보다 편안한 밤잠을 선호한다고 보도했다.

에듀버디는 2000명의 Z세대를 대상으로 조사했는데, 이전 세대의 자유분방한 성생활과는 달리 이들 젊은이의 64%가 안정적인 직장을 유지하는 것을 우선시했다. 59%는 개인적인 성공에 집중하며 과반수는 건강한 우정을 유지하는 데 관심을 두었다. 응답자의 46% 또한 성관계보다 혼자만의 시간을 선호했다.

모든 Z세대가 완전히 보수적인 것은 아니다. 37%는 성적으로 다양한 경험을 해봤고, 29%는 공공장소에서 성관계를 가졌으며 23%는 직장에서 음란 문자를 주고받은 경험이 있었다.

에듀버디의 대중문화 및 미디어 분석가 줄리아 알렉센코는 “이들은 물리적 장소 대신 플랫폼과 애플리케이션에서 시간을 보내게끔 유도된다”며 “그 결과 손쉽게 접근할 수 있는 넷플릭스 시청이나 자기 관리 등에 더 집중하게 되는데 이게 반드시 나쁜 것은 아니다”라고 했다.

이어 “데이터에 따르면 Z세대는 이전 세대보다 친밀한 관계에 대해 더 신중한 태도를 보인다”며 “82%는 관계를 갖기 전에 한계를 논의하는 것을 중요하게 생각하고 92%는 침대에서 ‘아니오’라고 말하는 데 자신감을 느낀다”고 했다.

전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 원인으로 지목했다. 성 신경과학자 데브라 소는 “섹스팅션: 섹스의 쇠퇴와 친밀감의 미래”에서 “비현실적으로 높은 이상화는 남성들이 수백만명의 팔로워를 보유한 소셜 미디어 인플루언서가 언젠가 자신에게 관심을 보일지도 모른다고 믿게 했다. 또 여성들이 키가 180cm 이상이고 엄청난 부를 가진 남성에게만 관심을 보이도록 만들었다”고 썼다.

많은 젊은 여성들이 원나잇 스탠드 문화가 남성에게만 이득이 된다고 느껴 독신 생활을 선택하는 것도 영향을 미쳤다.

콘텐츠 크리에이터인 만다나 자르가미는 포스트지와의 인터뷰에서 “판단하려는 건 아니지만 (가벼운 만남은) 진정으로 평생을 함께하고픈 사람을 만났을 때, 그 사람과 나누는 특별하고 친밀한 순간을 망쳐놓는 것 같다”고 말했다.