[헤럴드경제=김성훈 기자] 연세대나 고려대의 대기업 연계 계약학과에 합격하고도 등록을 포기한 수험생이 대폭 늘어난 것으로 나타났다.

22일 종로학원에 따르면, 2026학년도 연세대, 고려대의 신입생 정시 모집에서 대기업과 연계된 계약학과 합격자 중 등록을 포기한 수험생은 모두 144명으로 전년(103명)보다 39.8%(41명) 늘었다.

연세대는 삼성전자와 연계된 시스템반도체공학과에서 62명이 등록을 포기해 전년보다 47.6% 증가했다.

LG디스플레이와 연계된 디스플레이융합공학과는 등록 포기자가 전년의 2배 수준인 6명이다.

고려대는 SK하이닉스와 연계된 반도체공학과는 등록을 포기한 수험생이 37명으로 전년보다 76.2%나 늘었다.

또 삼성전자와 연계된 차세대통신학과는 전년보다 9.1% 늘어난 12명이 등록을 포기했고, 현대자동차와 연계된 스마트모빌리티학부는 전년보다 3.8% 증가한 27명이 등록을 포기했다.

계약학과는 취업이 보장됨에도 등록 포기가 적지 않게 나온 것은, 서울대나 다른 대학 의약학 계열 중복합격으로 이탈한 것이 아니냐는 추정이 나온다.

임성호 종로학원 대표는 “대기업보다 대학 브랜드나 의학계열에 대한 선호도가 나타날 가능성 높은 상황”이라고 분석했다.