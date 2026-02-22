대출가능 금액 청년 6231만원, 신혼부부 1억4만원 줄어

[헤럴드경제=윤성현 기자] 서울시가 정부의 부동산 대출 규제 강화 이후 무주택 청년 가구는 평균 6000만원, 무주택 신혼부부 가구는 평균 1억원의 추가 자금이 필요해졌다는 분석 결과를 내놨다. 서울시는 ‘2024 서울시 주거실태조사’ 마이크로데이터를 활용해 대출 규제가 주거 안정이 필요한 무주택 실수요 가구의 주택구입 가능성에 미치는 영향을 분석했다고 22일 밝혔다.

지난해 연말 발표된 ‘2024 서울시 주거실태조사’에 따르면 서울 전체 415만 가구 중 무주택 가구는 216만 가구다. 이 가운데 ‘내 집 마련이 필요하다’고 응답한 무주택 실수요 가구는 165만 가구(76%)로 집계됐다. 무주택 실수요 가구 중 만 19~39세 이하 청년 가구는 89만 가구, 혼인 기간 7년 이내 신혼부부 가구는 21만 가구였다.

무주택 실수요 가구의 내 집 마련 필요 이유는 ‘안정적인 실거주’ 비중이 높았다. 서울시는 무주택 실수요 청년 가구의 88.0%, 무주택 실수요 신혼부부 가구의 86.6%가 투기 목적이 아니라 ‘주거안정’을 위한 실거주 목적으로 주택 구입이 필요하다고 응답했다고 밝혔다.

소득·자산 수준과 주택가격 간 격차도 함께 제시됐다. 서울 무주택 실수요 가구의 연평균 소득은 4226만원, 평균 총자산은 1억8379만원으로 분석됐다. 청년 실수요 가구는 연평균 소득 4062만원, 평균 총자산 1억4945만원이었고, 부채가 있는 청년 가구(27.6%)의 평균 총부채는 1억819만원이었다. 신혼부부 실수요 가구는 연평균 소득 6493만원, 평균 총자산 3억2598만원으로 나타났고, 부채 보유 비율은 42.7%, 평균 총부채는 1억3203만원이었다.

서울시 권역별 서울 아파트 평균 매매가격도 함께 제시했다. 서울 전체 평균은 12억3000만원이며 동북권 8억6000만원, 서남권 9억1000만원, 서북권 9억7000만원, 도심권 13억3000만원, 동남권 20억8000만원으로 조사됐다. 서울 아파트 평균 매매가격이 전국 평균(4억9000만원)보다 높아 대출 없이 자기자본만으로 주택을 구입하기 어렵다고 서울시는 설명했다.

대출 규제 강화 이후 대출 가능액 감소 폭은 청년·신혼부부에서 특히 크게 나타났다. 서울시는 6.27 대출 규제 이후 대출 가능 금액이 규제 이전 대비 청년 가구는 평균 6231만원, 신혼부부 가구는 평균 1억4만원 줄었다고 밝혔다. 감소액은 청년 가구 평균 총자산(1억4945만원)의 41.7%, 신혼부부 가구 평균 총자산(3억2598만원)의 30.7% 수준으로 제시됐다.

서울시는 실거주 목적의 청년·신혼부부 주택 구매 기회를 확대하기 위해 신용 보강 등 추가 금융지원이 필요하다고 밝혔다. 정종대 서울시 부동산정책개발센터장은 “실거주 목적의 청년, 신혼부부의 주택 구매 기회를 확대해 주기 위해선 신용 보강 등 추가적 지원이 필요하다”며 “임차 가구는 민간·공공 임대 공급을 통한 안정적 거주 기반을 강화하는 등 다층적 대응이 필요하다”고 말했다.