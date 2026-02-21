남자 계주팀·김길리·최민정에 축하 메시지

이재명 대통령이 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽에서 한국 쇼트트랙 대표팀이 금메달 1개와 은메달 2개를 추가로 획득한 데 대해 축하 메시지를 전했다.

이 대통령은 21일 자신의 페이스북을 통해 “대한민국 쇼트트랙이 세계 최강임을 다시 한번 증명했다”며 선수단의 선전을 치하했다.

남자 5000ｍ 계주에서 은메달을 따낸 황대헌, 이정민, 이준서, 임종언, 신동민에게는 “끝까지 포기하지 않는 투지로 값진 성과를 이뤄냈다”며 격려를 보냈다.

여자 1500ｍ 결승에서 나란히 금·은메달을 목에 건 김길리와 최민정에게도 축하를 전했다. 김길리에 대해서는 “첫 올림픽 출전에서 세 개의 메달을 획득하며 시상대 정상에 오른 놀라운 성취”라고 평가했다. 최민정에게는 “대한민국 선수 가운데 올림픽 최다 메달리스트라는 새 기록을 세웠다”며 “그 여정은 우리 스포츠 역사에 길이 남을 자랑”이라고 밝혔다.

이 대통령은 “정부는 선수들이 안정적이고 체계적인 환경에서 훈련하며 기량을 충분히 발휘할 수 있도록 적극 지원하겠다”며 “국제 무대에서 당당히 경쟁할 수 있는 기반을 더욱 강화하겠다”고 덧붙였다.