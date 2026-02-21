[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 스트레이 키즈부터 지드래곤까지, 전 세계에서 가장 많이 팔린 앨범 상위 톱10의 70%를 K-팝이 차지했다. 막강한 영향력이다.

20일(현지시간) 국제음반산업협회(IFPI)가 발표한 2025년 ‘글로벌 앨범 세일즈 차트(Global Album Sales Chart)에 따르면 스트레이 키즈의 ’카르마‘(KARMA) 2위, 세븐틴의 ’해피 버스트데이‘(HAPPY BURSTDAY) 3위, 엔하이픈의 ’디자이어 : 언리시‘(DESIRE : UNLEASH) 4위에 올랐다.

이어 투모로우바이투게더(TXT)의 ‘별의 장 : 투게더(TOGETHER)’ 6위, 제로베이스원의 ‘네버 세이 네버’(NEVER SAY NEVER) 7위, 아이브의 ‘아이브 엠파시’(IVE EMPATHY) 9위, 지드래곤의 ‘위버멘시’(Ubermensch) 10위로 안착했다.

이 차트는 CD와 LP 등 실물 음반 판매량과 유료 풀 앨범(Full Album) 다운로드 수를 종합 집계한다. 1위는 팝스타 테일러 스위프트의 ‘더 라이프 오브 어 쇼걸’(The Life of a Showgirl)이 었다. 5위는 스노우맨 ‘더 베스트 2020~2025’, 8위는 하이커우가 이름을 올렸다.

10위권 밖에도 K-팝 그룹이 대거 포진했다. NCT 위시 ‘컬러’(COLOR·11위), 제로베이스원 ‘블루 파라다이스’(BLUE PARADISE·12위), 앤팀 ‘백 투 라이프’(Back to Life·13위), 라이즈 ‘오디세이’(ODYSSEY·15위), 에스파 ‘리치 맨’(Rich Man·16위), NCT 위시 ‘팝팝’(poppop·17위), 보이넥스트도어 ‘노 장르’(No Genre·18위), 아이브 ‘아이브 시크릿’(IVE SECRET·20위)이 이름을 올렸다.

실물 음반 판매량과 다운로드에 스트리밍 수치까지 반영한 ‘글로벌 앨범 차트’에서는 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST)이 3위를 기록했다. 스트레이 키즈의 ‘카르마’ 6위, 세븐틴의 ‘해피 버스트데이’ 12위, 엔하이픈의 ‘디자이어 : 언리시’ 16위, 로제의 ‘로지’(rosie) 19위에 안착했다. 1위는 테일러 스위프트의 ‘더 라이프 오브 어 쇼걸’이었다.