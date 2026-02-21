신한, ‘신한 20+ 뛰어요’ 리뉴얼 은행 앱에서 러닝 크루 활동도 준비 하나, 상반기 러닝연계 상품 출시 추진 개인+팀 미션 구조의 우대금리 상품도 디지털 전략 기반 운동데이터 확보 의도

[헤럴드경제=유혜림 기자] 봄기운이 완연해지면서 겨울 동안 주춤했던 달리기·걷기 인구가 늘자 금융권도 ‘야외 미션’과 연계한 적금·챌린지 마케팅을 확대하고 있다. 운동 실적을 금리 혜택이나 포인트 적립으로 연결하는 참여형 금융상품이 봄 시즌을 맞아 재정비되고 있다.

21일 금융권에 따르면, 신한은행은 달리기와 금융을 결합한 러닝 챌린지 프로그램 ‘신한 20+ 뛰어요’를 최근 리뉴얼 오픈했다. 하루 1㎞ 이상 달리면 기록에 따라 ‘러닝 캐시’를 지급한다. 이 서비스는 이번 리뉴얼을 통해 삼성헬스·애플 피트니스뿐 아니라 ‘가민 커넥트’와 ‘Nike Run Club’까지 연동 범위를 넓혔다.

개인별 러닝 리포트를 제공하고 러닝·금융 미션 수행 시 리워드를 적립하는 구조다. ‘신한 SOL뱅크’ 앱을 통해 참여하는 서비스로, 출시 한 달 만에 가입자 30만명을 돌파할 만큼 런닝족 사이에서 입소문을 탔다. 봄철 러닝 수요가 커지자 내달 중으로 적립한 리워드로 원하는 경품으로 교환하거나 응모할 수 있는 전용 페이지를 오픈하고 러닝 크루(커뮤니티) 기능도 도입할 계획이다.

하나은행은 상반기 중 러닝족을 겨냥한 금융 상품을 출시할 계획이다. 러닝 기록이나 대회 완주 성적 등을 입력하면 우대 금리를 제공하는 구조로 준비 중이다. 달리기 시즌이 본격화되는 봄철에 맞춰 출시 시기를 조율하고 있다. 앞서 신한은행이 작년 12월 출시한 최고 연 6.6% 금리의 ‘한 달부터 적금(매주) 20+ 뛰어요’ 특판 상품도 완판을 기록한 바 있다.

시니어층을 겨냥한 걷기 서비스도 꾸준히 확대되고 있다. KB국민은행의 ‘KB스타 건강적금’은 매달 10만 걸음(만 60세 이상은 5만 걸음) 달성 시 우대금리를 제공한다. 걸음 수 인증과 미션 달성 여부에 따라 최대 연 5.0%포인트까지 우대금리가 적용된다. 신한은행의 ‘50+ 걸어요’는 하루 8899보 이상 걸으면 ‘걷기 캐시’를 지급하는 방식이다. 출시 1년 만에 가입자 100만명을 돌파했다.

재테크 커뮤니티에서 ‘재가입 인증글’이 꾸준히 올라오는 웰컴저축은행의 ‘웰뱅워킹적금’도 대표적인 스테디셀러 상품으로 꼽힌다. 매월 20만원까지 12개월간 넣을 수 있다. 기본 금리는 연 1%이고, 연간 걸음 수에 따라 최고 8% 금리를 제공한다. 가입 연령대 비중을 보면, 건강 관리와 자산 관리를 동시에 챙기려는 40대(40.9%)와 50대(29.1%)이 가장 크다.

가족이나 지인과 함께 팀을 꾸려 참여할 수 있는 이색 상품도 등장했다. 광주은행은 ‘워킹런(Walking Run) 적금’을 통해 개인·팀 미션을 모두 달성하면 최고 연 7.0% 금리를 제공한다. 개인 누적 걸음 수 구간별 우대금리에 더해, 팀원 걸음 수를 합산하는 방식으로 추가 혜택을 부여한다. 최소 3명에서 최대 5명까지 팀을 구성할 수 있는데, 1인당 하루 평균 약 7220보 이상(3인팀 기준)을 걸어야 한다.

은행권이 러닝·워킹 금융에 힘을 싣는 배경에는 계절적 요인과 함께 디지털 전략이 맞물려 있다. 봄철은 러닝 대회와 마라톤 일정이 집중되는 시기다. 은행 입장에서는 고객의 운동 데이터를 앱과 연동해 체류 시간을 늘리고, 참여형 미션을 통해 고객 접점을 강화할 수 있다. 금융권 관계자는 “러닝 크루와 같은 팀 단위 참여 구조는 모임통장과 유사하게 관계를 매개로 고객 접점을 확대하는 역할을 할 것”이라고 말했다.