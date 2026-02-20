[헤럴드경제=한영대 기자] 서경배 아모레퍼시픽그룹 회장의 차녀 서호정씨가 증여세 납부 재원 마련 차원에서 보유 중이던 아모레퍼시픽 지분 전량과 아모레퍼시픽홀딩스 지분 일부를 처분했다.

20일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 서 씨는 9일부터 이날까지 아모레퍼시픽 주식 7880주와 아모레퍼시픽홀딩스 주식 25만6795주를 장내 매도했다.

공시된 처분 단가 기준으로 서 씨가 매도한 지분 규모는 101억원 수준이다. 아모레퍼시픽 지분 규모는 약 12억, 아모레퍼시픽홀딩스 지분은 약 89억원이다. 아모레퍼시픽 관계자는 “지분 매도 목적은 증여세 납부 재원 마련”이라고 말했다.

이번 거래로 서 씨는 아모레퍼시픽 지분을 모두 처분했고, 아모레퍼시픽홀딩스 지분 32만7253주를 보유하게 됐다.

서경배 회장은 2023년 5월 서호정 씨에게 아모레퍼시픽홀딩스 보통주 67만2000주와 전환우선주 172만8000주를 증여했다. 당시 평가액은 약 637억원 규모였다. 전환우선주는 2029년에 의결권이 있는 보통주로 전환된다.

서 씨는 지난해 7월 오설록 PD(프로덕트 디벨롭먼트)팀에 신입사원으로 합류, 현재 팀원(사원)으로 근무 중이다.