위암 투병 중 세상 떠난 윤인수(56)씨 유족, 유언대로 병원에 5억여원 전달

[헤럴드경제=한지숙 기자] 암으로 세상을 떠난 50대 남성의 유족이 고인의 생전 뜻에 따라 5억 원이 넘는 고인의 전 재산을 기부했다.

20일 충북대병원에 따르면 고(故) 윤인수 씨(56)의 유족은 전날 이 병원을 찾아 고인의 전 재산 5억400여만 원을 전달했다.

충북 청주시에 거주하던 고인은 2024년 4월 위암 4기 판정을 받은 뒤 서울아산병원과 청주 종합병원을 오가며 투병 생활을 이어오다 지난해 11월 18일 숨을 거뒀다.

청주에서 6남매 중 막내로 태어난 윤 씨는 어려운 가정 형편으로 초등학교를 졸업하자마자 바로 사회로 나왔다. 카센터 기술자와 페인트공 등으로 일하며 평생 근검절약해 5억 원이 넘는 재산을 모았다.

미혼인 윤 씨는 작은 원룸에서 흔한 양복 한 벌 없이 혼자 지냈다고 한다. 유족인 형과 누나들은 “(동생이) 사치는 아니더라도 적당한 여유도 부릴 수 있었고 자기 집도 마련할 수 있었지만 사망 전까지 작은 원룸 한 칸을 임차해 살았을 만큼 검소했다”고 회상했다. 이어 “그런 동생이 마지막으로 누린 호사는 의료원 1인실에 190일간 입원해 치료받은 것과 한 달 반가량 간병 서비스를 받은 게 전부”라고 말했다.

윤 씨는 위암 진단을 받은 뒤 막내 누나에게 “모아둔 재산을 사회에 환원해달라”는 뜻을 여러 차례 구두로 전한 것으로 알려졌다.

이에 유족은 고인의 뜻을 받들어 전 재산을 충북대병원에 기부하기로 했다. 유족은 “평생을 어렵게 일하며 모은 돈이 지역의 아픈 환자들을 위해 소중히 쓰이길 바랐던 동생의 마음이 잘 전달되길 바란다”고 밝혔다.

병원 측은 고인의 뜻을 기리기 위해 기부금을 환자들을 위한 인프라 구축 및 지역 의료 서비스 질적 향상을 위한 발전 기금으로 사용할 예정이다.