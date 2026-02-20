KB ALL 카드·YOU Prime 카드·NEED Edu 카드 카드 3종 혜택 소개

[헤럴드경제=정호원 기자] KB국민카드가 ‘ALL YOU NEED’ 광고 캠페인의 상품편 광고 영상 세 편을 공식 유튜브 채널에 공개했다고 20일 밝혔다.

이번 광고 영상은 13일에 공개한 브랜드 론칭편과 이어지며, 새롭게 공개한 카드 세 종의 혜택을 구체적으로 소개한다.

이번 상품편 광고는 ‘국카대표’로 발탁된 김우빈이 실제 스포츠 경기를 직접 뛰는 모습으로 등장해 이목을 집중시켰다.

브랜드 론칭편에서 제시된 ‘국카대표의 세 가지 룰’을 바탕으로 각 카드의 혜택을 스포츠 경기 상황에 빗대어 보다 구체적이고 유쾌하게 풀어낸 것이 특징이다.

‘KB ALL 카드’ 광고에서는 국내 가맹점뿐 아니라 해외에서도 할인을 제공하는 카드의 특성을 반영해, 김우빈이 농구 경기 공수 양면에서 활약하는 올라운더 선수로 등장한다. 다양한 포지션을 소화하며 경기를 이끄는 모습은 일상 전반에서 두루 활용 가능한 ‘ALL 카드’의 ‘국카대표급 커버력’을 직관적으로 전달한다.

‘KB YOU Prime 카드’ 광고는 고객의 라이프스타일에 맞춰 일상팩, 가족팩으로 혜택을 선택및 변경할 수 있는 카드의 특성을 테니스 경기의 단식과 복식에 빗대어 ‘국카대표급 맞춤 전략’으로 표현했다. 혼자일 때와 함께할 때 전략이 달라지는 경기 상황처럼, 고객의 상황과 소비 패턴에 따라 유용하게 바뀌는 YOU Prime 카드의 혜택을 위트 있게 풀어냈다.

마지막으로 ‘KB NEED Edu 카드’편에서는 교육 업종 할인에 특화되었다는 상품의 강점을 ‘국카대표급 집중력’ 이라는 메시지로 전달한다. 이러한 점을 고도의 집중력이 요구되는 양궁 경기에 빗대어 ‘국카대표급 집중력’으로 재치 있게 담아내었다.

KB국민카드 관계자는 “상품편 광고는 카드별 혜택을 보다 쉽고 재미있게 이해할 수 있도록 스포츠 경기라는 장치를 활용했다”며 “각자의 라이프스타일에 맞는 카드를 선택하는 경험을 제공하고자 했다”고 밝혔다.

한편, 지난달 28일 공개한 티저 영상의 조회수는 330만을 돌파했으며, 지난 13일에 공개한 브랜드론칭편은 총 320만(15초 177만, 30초 143만)을 기록하며, 총 650만 조회수를 달성했다.