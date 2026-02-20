[헤럴드경제=민성기 기자] 작가 겸 방송인 허지웅이 윤석열 전 대통령이 내란 우두머리 혐의 1심에서 무기징역을 선고받은 것에 대해 비판의 목소리를 냈다.

19일 허지웅은 소셜미디어를 통해 “‘범죄 이력이 없는 고령자’가 칼로 찌르면 중상이 경상이 되고 상처가 저절로 낫고 잡아서 처벌하기까지 감수해야 했던 사회적 비용에 에누리가 적용되나”라는 글을 게재했다.

허지웅은 “빵을 훔쳤을 때 적용되어야 할 법정의 선의가 내란 우두머리에게 적용됐다”며 “우리는 ‘범죄 이력이 없는 고령자’에게 대개 평균 이상의 판단력과 윤리 기준을 기대한다. 내란 우두머리 윤석열을 그러한 기대를 정면으로 배신했다”고 지적했다.

그러면서 “그렇다면 ‘범죄 이력이 없는 고령자’라는 판사의 문장은 ‘다만’이 아니라 ‘심지어’로 시작했어야 옳다”며 “범죄 이력이 없는 고령의 공무원이라면 내란을 저질러도 죽을 죄가 아니라는 선례가 생기고 말았다”고 비판했다.

이날 서울중앙지법 형사25부(지귀연 부장판사)는 내란 우두머리 혐의 사건 선고 공판에서 윤 전 대통령에게 무기징역을 선고했다. 이는 지난 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 이후 444일째에 내려진 첫 법적 판단이다.