‘One UI 8.5 베타 프로그램’ 업데이트 자연어 명령, 쉬운 디바이스 제어 지원

삼성전자는 강력한 디바이스 에이전트로 진화한 ‘빅스비 (Bixby)’ 베타 프로그램을 운영하고 있다고 20일 밝혔다.

새 빅스비는 ‘One UI 8.5 베타 프로그램’에 참여 중인 사용자의 갤럭시 S25 시리즈에 순차적으로 업데이트 된다.

AI 음성비서 ‘빅스비’는 이번 베타 프로그램에서 자연어를 기반으로 더욱 직관적이고 손쉬운 디바이스 제어 기능을 지원한다. 사용자가 빅스비에게 음성으로 원하는 기능이나 설정을 말하면, 빅스비가 사용자의 의도를 파악하고 적합한 설정이나 기능을 제안해준다.

예를 들어, 사용자가 “폰을 보고 있는 동안에는 화면이 꺼지지 않았으면 좋겠어”라고 빅스비에게 말하면, 빅스비가 요청을 이해하고 ‘사용 중일 때 화면을 켠 채로 유지’ 설정을 즉시 활성화한다.

또 빅스비는 현재 디바이스 설정 상태를 고려한 맞춤형 설루션을 제공한다. 사용자는 스마트폰의 모든 설정을 일일이 확인할 필요 없이, 현재 자신의 디바이스 상황에 맞는 문제 해결방법을 제공받을 수 있다.

사용자가 “전화가 올 때 벨소리가 안 나오는 것 같은데 해결 방법 알려줘”라고 말하면, 빅스비가 현재 디바이스 설정 상태를 확인한 후, “현재 디바이스가 방해 금지 상태입니다. ‘방해 금지’ 설정을 해제할까요?”라고 상황에 맞는 설루션을 제안하는 식이다.

이번 빅스비 업데이트를 통해 대화 중에 모든 정보를 검색·확인할 수 있는 일체감 있는 경험을 제공한다고 회사 측은 설명했다.

사용자가 궁금한 내용을 빅스비에게 물어보면, 빅스비가 실시간 웹 검색을 통해 필요한 정보를 찾아 답변을 제공해준다.

최원준 삼성전자 MX사업부 개발실장 겸 최고운영책임자(COO) 사장은 “삼성전자는 2024년 최초의 AI폰을 선보인 이후, 더 많은 사용자가 AI의 경험을 일상에서 자연스럽게 누릴 수 있도록 기능을 지속적으로 개선하고 있다”고 강조했다.

그러면서 “빅스비는 갤럭시를 넘어 TV, 가전 등 삼성 에코시스템 전반을 아우르는 직관적인 디바이스 에이전트로 진화했다”며 “사용자들이 제품을 더 편하게 사용할 수 있도록 기기 간 연결 경험을 한층 매끄럽게 확장할 것”이라고 덧붙였다. 박세정 기자