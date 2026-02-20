4월 24일~5월 2일 이탈리아 우디네서 영화제 측 “뛰어난 배우들 환상적 조화”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 국내에서 흥행을 이어가고 있는 영화 ‘왕과 사는 남자’가 오는 4월 이탈리아 우디네에서 열리는 제28회 우디네극동영화제 메인 경쟁 부문에 초청 받아 나간다.

20일 배급사 쇼박스에 따르면 오는 4월 24일부터 5월 2일까지 열리는 제28회 우디네극동영화제에서 ‘왕과 사는 남자’가 메인 경쟁 부문에서 상영된다.

이 영화를 연출한 장항준 감독은 전작 ‘리바운드’로 이 영화제에서 관객상을 받은 인연이 있다.

사브리나 바라체티 영화제 집행위원장은 “장 감독과 뛰어난 배우들은 환상적인 조화와 시너지를 이루며 작업했고 그 결과 깊은 울림을 전하는 동시에 오락성까지 갖춘 작품을 만들어냈다”며 “실제 사건을 바탕으로 한 이번 영화는 균형 잡힌 톤을 통해 전 세계 관객들이 편안하게 공감하며 즐길 수 있도록 완성됐다”고 소개했다.

우디네극동영화제는 이탈리아 북부 도시 우디네에서 매해 열리는 영화제로, 아시아 영화를 소개하는 유럽 최대 규모의 영화제다. 한국 영화로는 ‘올빼미’, ‘다만 악에서 구하소서’, ‘남산의 부장들’ 등이 초청된 바 있다.

‘왕과 사는 남자’는 조선 단종이 폐위된 뒤 유배 간 강원 영월에서 마을 사람들과 인생 마지막 시기를 보내는 이야기로 배우 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도 등이 출연했다. 전날 기준으로 관객 수 440만명을 돌파하며 흥행하고 있다.