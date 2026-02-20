총 상금 1억원 규모 역대 최대 내부 경진대회 AI와 로우코드 활용한 금융상품·서비스 개발

[헤럴드경제=정호원 기자] JB금융그룹은 지난 9일부터 11일까지 2박 3일간 정읍 아우름캠퍼스에서 ‘JB금융그룹 “NewTech+비즈니스” 경진대회-Think More, Code Less’를 개최했다고 20일 밝혔다.

이번 경진대회는 총 상금 1억원 규모의 역대 최대 내부 경진대회로 ▷AI를 활용한 신속한 아이디어 구현 ▷빅데이터의 실질 적용 역량 강화 ▷금융 비즈니스 부서와 IT 개발부서 간 협업 문화 정착을 목표로 기획한 행사다.

JB금융지주를 비롯해 전북은행, 광주은행, JB우리캐피탈 등 주요 계열사에서 총 66개팀이 참가해 2박 3일간 해커톤(Hackathon) 방식으로 진행됐다. 행사 기간 내내 아이디어 구체화 및 실제 서비스 구현을 위한 토론과 전산 개발이 이어졌다.

금융 비즈니스 담당 인력과 IT 인력이 한 팀을 구성해 협업하는 방식으로 아이디어를 구체화하며 ‘바이브 코딩(Vibe Coding)’, ‘AI Agent’, ‘GenAI 기반 로우코드(Mendix Maia)’ 등 다양한 최신 트렌드 기술을 활용한 시도를 선보였다.

대상은 JB우리캐피탈의 ‘NewWave팀 - AI기반 차세대 기업 여신심사·분석 솔루션’이 수상했다. 최우수상은 광주은행의 ‘루이비통(LV; Log Value)팀’, 전북은행의 ‘넥사(NEXt Arena)팀’이 각각 수상했으며 우수상, 특별상 등 총 11개팀이 수상했다.

참가자들은 “단순한 기술 아이디어 제안을 넘어 실제 사업 성과로 연결될 수 있는 아이디어를 요구했다는 점이 인상 깊었다”고 말했다. 또 다른 참가자는 “AI를 어떻게 활용할 것인가보다, 사업 구조를 어떻게 바꿀 것인가에 초점을 둔 기획 방향이 매우 의미 있었다”고 소감을 전했다.

JB금융그룹은 향후에도 생성형 AI 및 로우코드 개발 등 신기술을 적극 활용해 업무 혁신을 가속화 하고, 계열사 간 협업을 통해 실질적인 비즈니스 성과로 이어질 수 있는 AX(AI Transformation)·DX(Digital Transformation) 혁신 문화를 전 그룹차원으로 확산해 나갈 계획이다.