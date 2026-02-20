출범 1년 현장 의견 반영 전면 고도화 동시 접속 환경 개선·교사 지원체계 강화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 글로벌 에듀테크 기업 비상교육이 2026학년도 1학기를 앞두고 AI 디지털 교육자료(AIDT)를 전면 고도화했다. 수업 중 끊김 현상을 줄이고 교사 지원 체계를 강화하는 데 초점을 맞췄다.

비상교육은 AIDT 출범 1년간 수렴한 교사 의견과 학교 현장 점검 결과를 반영해 서비스 전반을 개선했다고 밝혔다. 전국 단위 학교 방문, 교사 자문단 운영, 상시 소통 창구를 통해 확보한 현장 데이터를 토대로 기능과 시스템을 재정비했다는 설명이다.

비상교육은 학교별 네트워크 환경과 기기 사양을 고려해 시스템 구조를 재정비하고, 서버 및 콘텐츠 전송 구조를 최적화했다. 그 결과 화면 로딩 지연과 콘텐츠 전환 시 발생하던 끊김 현상을 완화했으며, 다수 학생이 동시에 접속하는 환경에서도 안정적으로 운영될 수 있도록 기술 구조를 개선했다. 회사 측은 이번 개편을 통해 전년 대비 약 40% 수준의 안정성 개선 효과가 기대된다고 밝혔다.

AI가 학생의 학습 수준과 참여도를 분석해 평어를 자동 생성하는 기능을 개선해 평가 문장 작성 부담을 줄였다. 교사 저작툴은 교과 자료와 수업 자료를 보다 유연하게 활용할 수 있도록 개편했다. 실시간 모니터링과 과제 제출 현황을 한 화면에서 확인할 수 있도록 기능을 통합해 학생별 학습 상황과 평가 수행 여부를 직관적으로 파악할 수 있도록 했다.

교사 대상 연수와 정기 웨비나를 통해 활용 사례를 공유하고, 학교 현장을 직접 방문해 초기 세팅과 수업 운영을 지원하는 맞춤형 컨설팅을 제공한다. 단계별 활용 가이드와 상시 지원 체계를 통해 수업 전·중·후 전 과정을 지원한다는 방침이다. 관련 프로그램은 비상교육 비바샘 ‘AIDT 지원센터’에서 신청할 수 있다.

비상교육은 현장 교사의 반응이 긍정적이라고 설명했다. 장현갑 대건고 교사는 “수업 도구 사용법과 관련해 궁금한 점이 있어 문의했는데 상세한 설명을 받았고, 현장 방문을 통해 실제 활용 방법까지 안내받았다”고 말했다.

허보욱 비상교육 콘텐츠 컴퍼니 대표는 “AIDT는 기술보다 수업이 우선이라는 원칙 아래 개발해 온 서비스”라며 “앞으로도 현장과의 소통을 기반으로 교사가 수업에 집중할 수 있는 환경을 지속적으로 마련해 나가겠다”고 밝혔다.