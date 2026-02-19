오륜기 목걸이 다시 맞춘 뒤 계주 금빛 질주 폭발적 추월로 얻은 별명 ‘람보르길리’ 선호 개인전 1500ｍ 금메달로 선수단 MVP 노려

[헤럴드경제=정주원 기자] 한국 쇼트트랙 간판 김길리가 잃어버렸다가 다시 맞춘 오륜기 금목걸이와 함께 ‘두 번째 금빛 소원’에 도전한다

김길리는 19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000ｍ 계주 결승에서 마지막 주자로 나서 짜릿한 역전 레이스를 펼치며 금메달을 따냈다. 한국 여자 계주가 정상에 오른 것은 8년 만이다.

그는 이미 여자 1000ｍ 동메달까지 포함해 이번 대회 한국 선수단에서 유일한 멀티 메달리스트가 됐다. 이제 남은 목표는 단 하나, 개인전 1500ｍ 금메달이다.

김길리는 대회를 앞두고 부모에게서 오륜기 모양의 금목걸이를 선물 받았다. 좋은 성과를 기원하는 의미였다. 그러나 지난해 캐나다 몬트리올에서 열린 국제빙상경기연맹(ISU) 월드투어 도중 이를 분실했고 귀국 후 같은 디자인으로 다시 제작했다.

그는 이를 오히려 ‘액땜’으로 받아들였다. 당시 “금메달을 두 개 따려나 보다”라고 말했고, 실제로 첫 금메달을 목에 걸었다. 계주 금메달 직후 공식 훈련에서 다시 착용한 목걸이를 보여주며 김길리는 “2관왕이 욕심난다”며 “단체전에 이어 개인전에서도 금메달을 노려보겠다”고 밝혔다.

빙판 위에서의 압도적인 추월 능력은 이미 전 세계의 주목을 받고 있다. 그는 상대를 순식간에 따돌리는 폭발적인 스피드 덕분에 ‘람보르길리’라는 별명을 얻었다.

계주 금메달 직후 인터뷰에서도 별명에 관한 질문을 받았다. ‘람보르길리’와 ‘엔딩요정’ 중 어떤 것이 더 마음에 드느냐는 질문에 잠시 고민한 뒤 “람보르길리가 더 멋있는 것 같다”고 웃으며 답했다.

개인전 1500ｍ에서는 절친한 선배이자 대표팀 에이스 최민정과도 경쟁해야 한다. 김길리는 “민정 언니를 보며 많이 성장했다”며 “함께 결승에 올라 선의의 경쟁을 펼치고 싶다”고 했다.

그는 이번 대회까지 마음의 부담을 안고 뛰어왔다. 하얼빈 동계 아시안게임과 혼성 계주에서 잇따라 넘어지며 팀에 미안함을 느꼈지만, 이번 여자 계주 금메달로 이를 털어냈다. 김길리는 “큰 고비를 넘어 후련하다”며 “이제는 내 경기에만 집중할 수 있다. 부담이 사라진 만큼 최고의 플레이를 보여주겠다”고 자신감을 드러냈다.

만약 1500ｍ에서도 정상에 오른다면 김길리는 이번 대회 2관왕이자 한국 선수단 최우수선수(MVP) 후보로도 떠오르게 된다. 잃어버린 목걸이가 예언될지 ‘람보르길리’의 질주가 어디까지 이어질지 전 세계의 시선이 집중되고 있다.