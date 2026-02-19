[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상부는 김정관 장관이 설 연휴 직후인 19일 오후 경기 평택에 위치한 한국가스공사 LNG생산기지와 한국석유공사 비축기지를 불시 점검하고 현장 직원들을 격려했다고 밝혔다.

이번 불시 점검은 최근 이란의 호르무즈 해협 일시 봉쇄 등 국제 정세 불안이 커지는 가운데 석유·가스 비축시설 관리 및 보안 상태를 확인하기 위해 실시됐다.

김 장관은 정문 출입 규정 점검을 시작으로 상황실, 서버·관제실, 비축시설 등을 점검하며 비축유 보유현황과 재난 대응 체계를 직접 확인했다. 특히 드론을 활용한 기반시설 공격 가능성에 대비해 탐지 및 드론 무력화시스템 구축 여부 등을 중점적으로 살폈다.

김 장관은 “최근 국제 정세가 불안정한 상황에서 비상시 비축 석유·가스를 즉시 활용할 수 있도록 철저히 준비해달라”며 “안전과 보안은 국민 생활 안정뿐만 아니라 기업의 지속 가능한 성장에 필수적인 요소인 만큼 평시 대응은 물론 유사시 신속한 대응체계 구축에도 온 힘을 쏟아달라”고 당부했다.

산업부는 이번 불시 점검에서 지적된 사항에 대해 추가 점검 등을 통해 개선 여부를 확인하고 주요 산업·에너지 시설에 대한 불시 점검을 지속해 실시해 나갈 계획이라고 밝혔다.