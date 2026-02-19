[헤럴드경제=박병국 기자]서울 동작구(구청장 박일하·사진)가 고용노동부 주관 공모사업인 ‘2026년 청년도전 지원사업’에 선정돼 참여자를 모집한다고 19일 밝혔다.

청년도전 지원사업은 구직단념청년의 구직 의욕을 높이고 노동시장 참여와 취업을 촉진하기 위한 사업이다. 구는 해당 공모에 2년 연속 선정됐으며, 이를 통해 올해 국비 5억7900만 원을 확보했다.

지원 대상은 ▷구직단념 청년 ▷자립준비 청년 ▷청소년복지시설 입‧퇴소 청년 ▷북한이탈 청년 ▷가습기살균제 피해 청년 중 만18세부터 34세까지 미취업청년이다. 특히 지역특화 청년은 만35세부터 39세까지 지원한다.

참여자는 프로그램별로 단기(5주) 30명·중기(15주) 65명·장기(25주) 35명 총 130명이다. 마감 시까지 모집한다. 프로그램 참여 기간 및 추가 구직활동 등에 따라 1인당 50만 원에서 최대 350만 원까지 참여수당 및 인센티브를 차등 지급할 예정이다.

프로그램은 밀착상담 ·사례관리 ·자신감회복·진로탐색·취업역량강화·공통 프로그램 등 참여자 개인별 특성을 고려한 맞춤형으로 구성했다.

박일하 동작구청장은 “구직을 잠시 멈췄던 청년들이 다시 용기를 내 도전할 수 있도록 발판을 마련해주는 것이 이번 사업의 궁극적인 목표”라며, “청년 맞춤형 지원 프로그램이 실질적인 취업과 자립으로 이어질 수 있도록 적극 돕겠다”라고 말했다.