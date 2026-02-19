의·치대 진학 사유 자퇴 44명 감소

KAIST 등 4대 과학기술원의 의·치대 진학으로 자퇴한 학생이 전년 대비 절반 가까이 감소한 것으로 나타났다.

황정아 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 더불어민주당 의원이 4대 과학기술원(KAIST·UNIST·GIST·DGIST)으로부터 받은 자료에 따르면, 의·치대 진학을 사유로 자퇴한 학생은 2024학년도 86명에서 2025학년도 44명으로 전 학년도 대비 49% 감소했다.

이는 의대 모집 정원 증원에 따른 이공계 기피 현상 심화와 학령인구 감소 추세가 악조건으로 작용할 것이라는 세간의 우려와는 다른 결과다.

KAIST(한국과학기술원)의 경우, 2024학년도에는 의·치대 진학을 사유로 자퇴한 학생은 48명이었으며, 이 중 석·박사 과정 중이었던 학생도 4명이나 있었다. 하지만 2025학년도에는 의·치대 진학을 사유로 자퇴한 학생은 37명으로 줄었고, 특히 석사 이상인 학생은 1명뿐이었다.

UNIST(울산과학기술원)는 의·치대 진학을 사유로 자퇴한 학생이 2024학년도 29명에서 2025학년도 4명으로 크게 줄었으며, GIST(광주과학기술원)는 2024학년도 5명에서 2025학년도 2명으로, DGIST(대구경북과학기술원)는 2024학년도 4명에서 2025학년도 1명으로 감소했다.

2월 말까지 자퇴자들이 더 늘어날 가능성도 있지만, 현재 추세대로라면 전년 대비 의·치대 진학 자퇴생들이 확연히 줄어들 것으로 전망된다.

윤석열 정권의 R&D 예산 삭감으로 인해 신진 연구자들이 연구계를 떠나고, 해외로의 인재 유출이 가속화되었다는 평가가 이어진 가운데 새 정부의 과학기술 정책이 이를 되돌리고 있다는 분석이 나온다.

황정아 의원은 “이재명 정부의 이공계 중시 국정기조와 인재 지원 정책이 미래 과학자들에게 긍정적인 시그널로 작동하고 있다”라며 “이재명 대통령이 직접 과학기술을 강조하며, 과기계의 분위기도 전반적으로 변화하고 있는 것으로 보인다”고 말했다.

이어 “이공계 병역특례·기초연구 지원 확대 등 이공계 성장사다리의 복원과 학생 및 연구자들의 처우 개선에 국회에서 함께 책임을 다하겠다”고 강조했다.

한편 이재명 대통령은 지난 5일 ‘대통령 과학 장학생’으로 선정된 대학생·대학원생과 올림피아드에서 수상한 중·고교생 등을 초청해 간담회를 열고, 과학기술 인재 육성에 대한 지원을 아끼지 않겠다고 밝힌 바 있다.

이 자리에서 이 대통령은 ‘국가 연구자 제도’ 도입, 과학기술 분야 병역 특례 확대 필요성에 대해 언급하며, “과학기술에 투자하고 과학기술자들이 인정받는 사회라야 미래가 있다”고 강조했다. 구본혁 기자