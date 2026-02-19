분당경찰서·아동권리보장원 협력…24~25일 미취학·초등생 대상 체험 행사 퀴즈·퍼즐·예방수칙 교육 결합…참가 어린이 체험관 화폐·기념품 제공

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국잡월드가 겨울방학을 맞아 아동권리보장원, 경찰과 함께 실종아동 예방 캠페인을 진행한다. 체험형 안전교육과 지문 사전등록을 결합해 놀이처럼 참여하며 아동 안전 의식을 높이겠다는 취지다.

한국잡월드는 오는 24일부터 25일까지 이틀간 경기 성남 한국잡월드에서 ‘실종아동 예방 캠페인’을 연다고 19일 밝혔다. 이번 행사는 분당경찰서, 아동권리보장원과 공동으로 마련됐으며 미취학 아동과 초등학생, 보호자를 대상으로 운영된다.

행사는 양일 오후 12시30분부터 3시까지 진행된다. 24일에는 분당경찰서 청소년보호계 경찰관이 현장에서 아동 지문 사전등록을 실시해 실종 상황 발생 시 신속한 대응을 지원한다.

아동권리보장원은 퀴즈와 퍼즐, 예방수칙 영상 시청 등 놀이형 체험 프로그램을 통해 아이들이 자연스럽게 안전교육에 참여하도록 할 예정이다.

캠페인 참가 어린이에게는 한국잡월드 어린이체험관 화폐가 제공되며, 추첨을 통해 기념품도 증정된다. 행사 종료 이후에도 한국잡월드는 누리집과 블로그, 카카오톡 등 온라인 채널을 활용해 실종아동 정보와 예방수칙 홍보를 이어갈 계획이다.

한국잡월드 관계자는 “아이들이 놀이처럼 참여하며 안전을 배울 수 있도록 프로그램을 구성했다”며 “지역사회와 협력해 아동이 안전하게 성장할 수 있는 환경 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.