패딩·캐시미어 혼용률부터 섬유 시험…실무 중심 교육

[헤럴드경제=김진 기자] 카카오스타일이 국가 공인 시험인증기관 ‘KOTITI 시험연구원’과 업무협약을 체결하고, 자사 임직원 대상 특강(사진)을 했다고 19일 밝혔다.

‘온라인 플랫폼 혼용 품질 관리’ 특강은 지난 5일 판교 카카오스타일 사무실에서 이뤄졌다. ‘지그재그’와 ‘포스티’ MD 등 임직원 50여 명이 참석했다.

1부에서는 KOTITI시험연구원 조나영 책임연구원이 우모 구성, 혼합률 표기 기준, 케어라벨 표시 방법, 소재 분석 시험 방법 등을 중심으로 실무 교육을 진행했다. 2부에서는 KOTITI시험연구원 소비재사업본부 정우진 본부장이 연사로 나서 섬유 시험의 필요성, 의류제품 불량 사례, 주요 소재 간 차이점 등을 설명했다.

카카오스타일 관계자는 “이번 특강을 통해 품질 검증 방식 전반에 대한 이해도를 높여 판매자들에게 더욱 정확한 가이드라인을 제공하고, 상품 등록 단계부터 품질 관리 수준을 한층 강화할 수 있을 것”이라고 말했다.

한편 KOTITI시험연구원은 1961년 설립된 국가 공인 시험인증기관으로 섬유, 생활소비재, 화장품, 생활화학제품, 환경안전 등 다양한 산업 분야에서 시험분석, 품질검사, 제품인증, 연구개발, 교육훈련, 기술지원 등 전문 서비스를 제공하고 있다.