글로벌 자사몰·수출 플랫폼 대상 3월 10일까지 참여기업 모집 언어 구축·물류 자동화·마케팅 등 전주기 맞춤 지원 온라인 기반 수출국 다변화·K-소비재 확산 기대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업진흥공단이 K-브랜드 제품의 해외 진출을 이끄는 온라인 플랫폼 육성에 나선다. 글로벌 시장 공략을 위한 플랫폼 고도화부터 마케팅까지 기업당 최대 2억원 규모 지원이 이뤄질 전망이다.

중소벤처기업진흥공단(이사장 강석진)은 중소 온라인 플랫폼의 글로벌 도약을 지원하는 ‘2026년 K-브랜드 수출 플랫폼 육성사업’ 참여기업을 오는 3월 10일까지 모집한다고 19일 밝혔다.

이번 사업은 K-브랜드 제품의 해외 판매를 전문으로 하는 유망 중소 온라인 플랫폼을 발굴해 글로벌 시장 진출과 스케일업을 집중 지원하는 것이 핵심이다.

지원 대상은 자사 브랜드 제품을 해외 소비자에게 직접 판매하는 해외향 자사 온라인 쇼핑몰(자사몰)이나, 복수 브랜드·기업이 입점해 해외 판매를 진행하는 자사 온라인 수출 플랫폼을 보유·운영한 중소기업이다. K-소비재 유통 전문 플랫폼도 포함된다.

중진공은 민간 시장에서 경쟁력이 검증된 플랫폼 기업을 중심으로 플랫폼 고도화와 리뉴얼, 판매 촉진을 위한 홍보·마케팅까지 참여 기업당 최대 2억원의 사업비를 지원한다.

세부 지원 내용은 ▲신규 외국어 자사몰 구축을 위한 언어 추가 구축 ▲챗봇 도입 등 IT 서비스 ▲플랫폼 연동 물류 자동화 시스템 ▲해외시장 조사 컨설팅 ▲디자인 개편 및 기능 개선 등으로, 플랫폼의 해외 진출 전 과정에 필요한 요소를 맞춤형으로 지원한다.

강석진 중진공 이사장은 “글로벌 플랫폼 경쟁이 심화되는 상황에서 국내 유망 중소 플랫폼을 발굴·육성해 K-브랜드의 해외 확산을 적극 뒷받침하겠다”며 “온라인 플랫폼을 기반으로 중소기업의 수출국 다변화와 글로벌 시장 저변 확대를 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

사업 참여를 희망하는 기업은 고비즈코리아 누리집에서 신청할 수 있으며, 세부 공고 내용도 함께 확인 가능하다.