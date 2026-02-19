FOMC 의사록에 흔들린 뉴욕증시 기술주 중심 저가 매수세 유입

[헤럴드경제=김유진 기자] 뉴욕증시의 3대 주가지수가 저가 매수 유입과 기술주 반등에 힘입어 이틀 연속 상승 마감했다. 다만 1월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 공개 이후 금리 경로에 대한 상방 가능성이 거론되면서 장중 변동성은 크게 확대됐다.

18일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 129.47포인트(0.26%) 오른 4만9662.66에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 38.09포인트(0.56%) 상승한 6881.31, 나스닥종합지수는 175.25포인트(0.78%) 뛴 2만2753.63에 장을 마감했다.

최근 조정 국면을 거친 기술주를 중심으로 저가 매수 심리가 재차 유입됐다. 나스닥 지수가 지난주까지 연속 약세를 보인 데 따른 반발 매수 성격이 강했다. 장 초반 매수세가 집중되며 S&P500 지수는 개장 후 1시간여 만에 50포인트 넘게 오르기도 했다.

업종별로는 유틸리티·부동산·필수소비재 등 일부 방어주를 제외한 대부분 업종이 상승했다. 에너지는 2%대, 임의소비재는 1%대 오르며 지수 반등을 뒷받침했다. 기술·소프트웨어 관련 종목 전반으로 매수세가 확산된 점도 특징이다.

연초 이후 시장을 주도해 온 인공지능(AI)·반도체 관련주가 재차 강세를 보였고, 최근 설비투자 부담 우려로 조정을 받았던 대형 기술주도 반등에 가세했다. 엔비디아는 주요 빅테크의 AI 인프라 투자 확대 기대가 재부각되며 1% 이상 상승했다. 아마존과 마이크로소프트 등 대형주도 지수 상승에 기여했다.

로건캐피털매니지먼트의 스티븐 리 창업자는 “대형 기술주가 시장을 지지하는 가운데, 기술 업종 내 중소형주로도 수익 기회가 확산되는 흐름이 관찰된다”고 평가했다.

다만 장중 분위기는 1월 FOMC 의사록 공개 이후 급변했다. 의사록에는 일부(several) 참가자들이 인플레이션이 목표를 상회하는 상태가 지속될 경우 연방기금금리 목표 범위 상향 조정 가능성을 성명에 반영할 수 있다고 언급한 대목이 포함됐다. 즉각적인 금리 인상을 시사한 것은 아니지만, 하방으로 기울었던 금리 경로에 상방 가능성이 추가로 제시됐다는 점에서 투자자들의 경계 심리를 자극했다.

의사록 공개 직후 S&P500 지수는 한때 30포인트 넘게 밀렸다. 이후 저가 매수가 재차 유입되며 낙폭을 만회했지만, 장 마감까지 변동성 경계 기조는 이어졌다.

개별 종목에서는 신용평가사 무디스가 4분기 매출과 주당순이익(EPS)이 모두 시장 예상치를 웃돌며 주가가 6.51% 급등했다. 스포츠 엔터테인먼트 기업 매디슨스퀘어가든스포츠는 뉴욕 닉스 분사 계획 발표 이후 주가가 16% 급등했다.

거시 지표는 엇갈렸다. 미국 상무부에 따르면 12월 내구재 수주는 전월 대비 1.4% 감소해 시장 예상치(−2%)보다는 양호했다. 기업 투자 지표로 여겨지는 항공기를 제외한 핵심 자본재 수주는 전월 대비 0.6% 증가했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 3월 금리 동결 확률을 94.1%로 반영했다. 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 0.67포인트(3.30%) 내린 19.62를 기록했다.